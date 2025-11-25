Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney

Η Sabrina Carpenter έκλεισε έναν εντυπωσιακό κύκλο στην καριέρα της, ολοκληρώνοντας ύστερα από περισσότερο από έναν χρόνο την περιοδεία της «Short n’ Sweet» με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναυλία στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού που σφράγισε δύο άλμπουμ που κυριάρχησαν στα charts και μια σειρά εμφανίσεων που τράβηξαν τα βλέμματα διεθνώς.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας, η Sabrina Carpenter βρέθηκε σε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Paul McCartney. Σε ανάρτηση του ίδιου του Paul McCartney στο Instagram, ο θρυλικός καλλιτέχνης μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα παρασκήνια συναυλίας του, όπου ποζάρει έχοντας το χέρι του στον ώμο της Sabrina Carpenter, η οποία χαμογελά στον φακό. Στη λεζάντα, ο Paul McCartney χαρακτήρισε αυτή τη συνάντηση ως ένα από τα «highlights» της περιοδείας του «Got Back». Η Sabrina Carpenter σχολίασε «best show ever» και στη συνέχεια αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στα δικά της stories.

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter σε φαντασμαγορικό μιούζικαλ εμπνευσμένο από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων

Στα υπόλοιπα stories της, η Sabrina Carpenter αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην ολοκλήρωση της περιοδείας που στήριξε τα άλμπουμ «Short n’ Sweet» και «Man’s Best Friend», τα οποία έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200. Κοινοποιώντας μια φωτογραφία κάτω από τη σκηνή, έγραψε «short n sweet tour for life» και πρόσθεσε με ειλικρίνεια «sorry for crying during espresso», αποκαλύπτοντας πως η συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς ήταν έντονη.

Η συγκίνηση της Sabrina Carpenter είναι αναμενόμενη, καθώς το τέλος του «Short n’ Sweet Tour» σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός απαιτητικού αλλά θριαμβευτικού κεφαλαίου. Η περιοδεία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και περιλάμβανε δύο μεγάλα σκέλη στη Βόρεια Αμερική καθώς και συναυλίες στην Ευρώπη. Στη διάρκειά της, η Sabrina Carpenter κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Man’s Best Friend» με το τραγούδι «Manchild» να φτάνει στο Νο 1 του Billboard Hot 100.

Παράλληλα, η Sabrina Carpenter έγινε viral πολλές φορές χάρη στο χιουμοριστικό της segment των «arrests» στη σκηνή, όπου χάριζε ροζ χειροπέδες σε επώνυμους καλεσμένους. Ανάμεσά τους ήταν η Millie Bobby Brown, η SZA, η Gigi Hadid, το συγκρότημα TWICE και στο τελευταίο show η Miss Piggy. Κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής αυτής on stage στιγμής, η Sabrina Carpenter είπε απευθυνόμενη στη Miss Piggy «Είσαι τόσο αστεία Miss Piggy wow. Είσαι η μόνη διάσημη που με κάνει να αγχώνομαι. Έχω πραγματικά αναστατωθεί. Έχουμε συλλάβει τόσους όμορφους ανθρώπους και νιώθω πως απόψε είναι η δική σου βραδιά».

Μετά από έναν χρόνο γεμάτο επιτυχίες, συνεργασίες και viral στιγμές, η Sabrina Carpenter αποχαιρέτησε προσωρινά το κοινό της αφήνοντας πίσω μια περιοδεία που καθόρισε μια κρίσιμη δημιουργική φάση στην πορεία της και επιβεβαίωσε τη δυναμική της ως μια από τις πιο επιδραστικές pop καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

Δες κι αυτό…