Η Βίκυ Καγιά μιλά για την on stage συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά στα MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά προετοιμάζεται για μια ακόμη δημιουργική και εντυπωσιακή παρουσία στο MadWalk 2025 by Three Cents
Μια μόλις μέρα απομένει για το MadWalk 2025 by Three Cents, το εντυπωσιακό fashion and music project που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) και υπόσχεται ένα λαμπερό υπερθέαμα όπου μόδα, μουσική και μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκηνής θα συναντηθούν σε μια μοναδική βραδιά. Καθώς η προετοιμασία κορυφώνεται, η Βίκυ Καγιά μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno για το φετινό MadWalk 2025 by Three Cents.

Αναφερόμενη στη φιλοσοφία του MadWalk 2025 by Three Cents, η Βίκυ Καγιά τόνισε με ενθουσιασμό «επειδή υπάρχει ο γνώμονας της μόδας της μουσικής και τα μοντέλα είναι υπερσυγκλό γίνεται κάτι μαγικό κάθε φορά. Για το greatness αντλώ έμπνευση από τη δική μου τη ζωή γιατί γενικότερα ντύνομαι με αυτόν τον τρόπο είμαι κουλ. Μπορεί η δουλειά μου να φαίνεται ότι ντύνομαι και βάφομαι αλλά αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να ντύνομαι κουλ».

Στη συνέχεια η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε τον ρόλο της στη φετινή διοργάνωση λέγοντας «φέτος θα κάνω έναρξη με τον Σάκη Ρουβά. Κάποτε είχαμε κάνει μια πασαρέλα μαζί. Δεν θα σας πω βρείτε τις διαφορές. Τον αγαπώ και τον θαυμάζω από τότε που ξεκινήσαμε. Ήταν πάντα ένα παιδί που δούλευε από την πρώτη στιγμή και ήξερε τι θέλει να κάνει».

Με τη χαρακτηριστική της ενέργεια, η Βίκυ Καγιά προετοιμάζεται για μια ακόμη δημιουργική και εντυπωσιακή παρουσία στο MadWalk 2025 by Three Cents. Το πολυαναμενόμενο event αναμένεται να αναδείξει για μία ακόμη χρονιά τη δυναμική σύμπραξη μόδας και μουσικής, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών και σχεδιαστών που θα δώσουν τον δικό τους παλμό στην πιο λαμπερή βραδιά της σεζόν.

