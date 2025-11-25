Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για τη στήριξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εγκυμοσύνη της

Η περίοδος της εγκυμοσύνης συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα και αυξημένη ευαισθησία, γεγονός που συχνά φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον. Με αυτή την αφορμή, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί δημόσια τις δικές της εμπειρίες, μιλώντας για τον καθοριστικό ρόλο που έχει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε αυτή τη σημαντική φάση της ζωής της.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα η Ευλαμπία Ρέβη σχετικά με την εγκυμοσύνη και τις δυσκολίες που μπορεί να τη συνοδεύουν. Με αφορμή τη δική της καθημερινότητα, αποκάλυψε πόσο πολύ την έχει στηρίξει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στις δύσκολες στιγμές, τονίζοντας την ανάγκη για ηρεμία και προσοχή.

Η παρουσιάστρια σημείωσε «προσέξτε να δείτε να το ξεκαθαρίσω και για μένα. Δεν σημαίνει ότι όταν μια γυναίκα είναι σε ενδιαφέρουσα είναι στο απυρόβλητο. Το λέω και για μένα αυτό. Κανονικά την αντιμετωπίζουμε εννοείται θα σχολιάσουμε εννοείται θα πούμε αλλά πάντα με σεβασμό σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη στιγμή της ζωής της». Στη συνέχεια μίλησε για τις πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από το επαγγελματικό ή το οικογενειακό περιβάλλον αναφέροντας «γιατί νομίζω ότι αυτό το δίλημμα θέτει τώρα. Πολλές φορές μπορεί κάτι να ειπωθεί κάτι να γίνει είτε στη δουλειά μας είτε από συγγενικά μας πρόσωπα είτε στο περιβάλλον μας η στεναχώρια στην εγκυμοσύνη μπορεί να επιφέρει κάποιες επιπλοκές. Εμένα μου το λέει και ο γιατρός πολλές φορές».

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε και τι κάνει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε στιγμές που την βλέπει να δυσκολεύεται. Όπως είπε «και αυτό που ας πούμε ο Παναγιώτης επειδή στεναχωριόμουνα με οτιδήποτε μπορεί να πουν να κάνουν να δουν εκείνος μου λέει είσαι καλά; Τα κλείνω όλα. Φεύγει το κινητό. Τελείως. Δεν βλέπεις τίποτα».

Τόνισε επίσης τη σημασία της συναισθηματικής προστασίας σε αυτό το διάστημα λέγοντας «είμαστε σε αυτή τη φάση της ζωής μας. Έχεις τη δουλειά σου αλλά το πιο σημαντικό είναι η οικογένειά μας και το μωράκι. Δεν θα στεναχωρηθείς να πάθεις κάτι και να τρέχουμε μετά. Εννοείται. Δηλαδή γι’ αυτό πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι μπορεί να στεναχωρήσει τον άλλον και το λέω και για την Ευλαμπία. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτή η ιστορία λίγο της ήταν ψυχοφθόρα αλλά βάζει τις προτεραιότητές της».

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου αναδεικνύει την αξία της συναισθηματικής υποστήριξης κατά την εγκυμοσύνη, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι για μια γυναίκα να νιώθει προστατευμένη σε μια περίοδο που η ψυχική ηρεμία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Κουτσουμπή, η παρουσιάστρια δείχνει να διανύει την πιο τρυφερή αλλά και πιο ευαίσθητη φάση της ζωής της θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά της.

