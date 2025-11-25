Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Bobito μαζί με τους Αντώνη Ρήγα, callmeThemis και Dj Paco - Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panik Platinum

Η επιστροφή της Καίτης Γαρμπή στη δισκογραφία συνοδεύεται από έντονη προσμονή, καθώς κάθε νέο της βήμα αποτελεί είδηση για το κοινό που τη στηρίζει εδώ και δεκαετίες. Με μια πορεία που έχει σημαδέψει ολόκληρη εποχή και με ερμηνείες που έγιναν σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα επανέρχεται με μία καινούρια δημιουργία. Η Καίτη Γαρμπή επιστρέφει πιο δυναμική και πιο σαγηνευτική από ποτέ, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι «Femme Fatale».

Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι. Το «Femme Fatale» συνδυάζει σύγχρονο ήχο κι ανατολίτικο πάθος, ένα μουσικό ύφος το οποίο η Καίτη Γαρμπή έκανε «σχολή» από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τραγούδια της – διαχρονικές επιτυχίες που έχουν αφήσει εποχή.

Η Καίτη Γαρμπή σαγηνεύει ως «Femme Fatale» με το νέο της τραγούδι που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και έχει ήδη ενθουσιάσει το κοινό που το ακούει και το έχει αγαπήσει στις live εμφανίσεις της στην «Αυτοκίνηση» και στα social media.

Το «Femme Fatale» είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και σύντομα θα ανέβει στο YouTube το music video του. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Bobito μαζί με τους: Αντώνη Ρήγα, callmeThemis και Dj Paco, ενώ την παραγωγή έκανε ο Παναγιώτης Μπρακούλιας.

