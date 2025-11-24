MadWalk 24.11.2025

O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party

madwalk
Οι Greatness Athens και TSO ολοκλήρωσαν τις πρόβες τους για το MadWalk 2025, φέρνοντας στη σκηνή ένα fashion party
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρίσκομαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής που γεννά μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Οι πρόβες της Greatness Athens με τον TSO ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακή ενέργεια και δημιουργικότητα. Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή με την προσωπική του αισθητική και το street στοιχείο της μουσικής του, ερμηνεύοντας το «Kitanami».

tso_madwalk_proves
Photos: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Ατελείωτο party η πρόβα του Tso για τα MadWalk 2025 by Three Cents

Κατά τη διάρκεια των πρόβων, η ατμόσφαιρα ήταν ζωντανή και έμοιαζε με ένα ατελείωτο party, με κάθε λεπτομέρεια από το styling και την παρουσία των μοντέλων να εναρμονίζεται με τον ρυθμό και την εκφραστικότητα του τραγουδιού. Η πρόβα έφερε ένα αποτέλεσμα αντάξιο αυτού που θα δούμε την Τετάρτη, αρμονικό με τον ήχο και τη θεατρικότητα της performance, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει δυναμισμό, streetwear και προσωπικότητα.

Με την ολοκλήρωση των πρόβων, η Greatness Athens και ο TSO φαίνονται έτοιμοι να προσφέρουν μια από τις πιο δυναμικές στιγμές της βραδιάς, όπου η μόδα, η μουσική και η προσωπική έκφραση γίνονται ένα. Και φυσικά, το mad.gr θα βρίσκεται εκεί, καταγράφοντας και μεταδίδοντας κάθε στιγμή από τις πρόβες και την προετοιμασία, φέρνοντας το κοινό όσο πιο κοντά γίνεται στη μαγεία της σκηνής.

Διάβασε επίσης: Το αντισυμβατικό performance της Tάμτα που θα απογειώσει το MadWalk 2025 by Three Cents

Greatness Athens Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Tso
