Ατελείωτο party η πρόβα του Tso για τα MadWalk 2025 by Three Cents

Ο Tso ολοκλήρωσε την πρόβα του για το act με την Greatness Athens με ενέργεια που ισορροπούσε ανάμεσα στο ακατέργαστο και στο ποιητικό

Οι πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents, τη μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη μεγάλη βραδιά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), ο Tso ανέβηκε στη σκηνή του Tae Kwon Do για να κάνει πρόβα το act του που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, καθώς συνδυάζει μουσική και στιλ με τρόπο τολμηρό και σύγχρονο. Από την πρώτη στιγμή ο Tso έβγαλε μια ενέργεια που ισορροπούσε ανάμεσα στο ακατέργαστο και στο ποιητικό.

Διάβασε επίσης: Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το street στοιχείο και η προσωπική του αισθητική ήταν εμφανή ακόμη και χωρίς τα outfits της Greatness Athens, του brand με το οποίο θα μοιραστεί τη σκηνή τη μεγάλη βραδιά. Ο Tso με την παρουσία του μετέφερε ήδη τη φιλοσοφία του brand, αυθεντικότητα, δυναμική ταυτότητα και μια ωμή ειλικρίνεια που γίνεται κομμάτι της αφήγησης. Η πρόβα του έμοιαζε περισσότερο με διαδικασία αποκάλυψης και δημιουργούσε την αίσθηση ότι χτίζεται κάτι απολύτως προσωπικό.

Αν η πρόβα ήταν μόνο η αρχή, τότε το MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μόδα, μουσική και επιβλητικές εμφανίσεις. Και ο Tso φαίνεται πως ήδη διεκδικεί μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της σκηνής.

Διάβασε επίσης: Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…