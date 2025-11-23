Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton

Όλα τα φώτα επάνω της τράβηξε η Beyoncé όταν εμφανίστηκε στο Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας. Η διάσημη σταρ πραγματοποίησε μια απρόσμενη και άκρως θεαματική εμφάνιση μαζί με τον Jay-Z στην πίστα, λίγο πριν από την εκκίνηση του αγώνα. Η Beyoncé εμφανίστηκε σε πλήρως αγωνιστικό ύφος, φορώντας ειδικά σχεδιασμένη ολόσωμη φόρμα Louis Vuitton. Οι πρώτες φωτογραφίες την κατέγραψαν να διασχίζει το paddock, ενώ οι επίσημοι λογαριασμοί της Formula 1 ανέδειξαν την άφιξή της, υπογραμμίζοντας το εύρος της δημοσιότητας που συνοδεύει κάθε δημόσια κίνηση της Beyoncé Knowles-Carter.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ

Η ίδια η Beyoncé δημοσίευσε παράλληλα στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα από την παρουσία της στον αγώνα. Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram φαίνεται να επιβιβάζεται στη θέση συνοδηγού ενός Ferrari supercar, λίγο πριν εκτελέσει έναν γύρο υψηλής ταχύτητας με οδηγό τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή Lewis Hamilton. Η τραγουδίστρια συνόδευσε το υλικό με τη λιτή λεζάντα «Δώστε το στη Mama» αποτυπώνοντας το χαλαρό και παιχνιδιάρικο κλίμα της στιγμής.

Ο Lewis Hamilton, προσωπικότητα που παραδοσιακά συνδέει τον κόσμο της F1 με τη μουσική και τη μόδα, συνομίλησε αργότερα με τη Beyoncé και τον Jay-Z. Οι τρεις τους είχαν συναντηθεί ξανά στο Grand Prix το 2009 γεγονός που προσέδωσε μια αίσθηση σπάνιας επανασύνδεσης στο ήδη λαμπερό σκηνικό του Λας Βέγκας.

Το ζευγάρι δεν ήταν το μόνο του που επισκέφτηκε την διοργάνωση. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εθεάθησαν στον αγώνα προσωπικότητες όπως ο Travis Scott, η Cynthia Erivo, ο Magic Johnson, η Brooks Nader, ο Michael Douglas, η Catherine Zeta-Jones, ο Gordon Ramsay, η Ciara και ο Ben Affleck. Η συγκέντρωση τόσων σημαντικών ονομάτων επιβεβαίωσε ότι τα Grand Prix του Λας Βέγκας και του Μαϊάμι λειτουργούν πλέον όχι μόνο ως κορυφαία αθλητικά θεάματα αλλά και ως πολιτιστικά γεγονότα με ισχυρή μουσική και lifestyle διάσταση.

Διάβασε επίσης: Grammy hack: Οι stars σε πολλά ταμπλό… στο δρόμο που χάραξε η Beyoncé

Δες κι αυτό…