Οι νέες μουσικές κυκλοφορίες της εβδομάδας που αξίζει να ακουσεις

Η Tate McRae επιστρέφει με ανανεωμένο άλμπουμ, το καστ του «Wicked» παρουσιάζει το νέο soundtrack, οι Stray Kids επιστρέφουν με mixtape και πολλές ακόμη κυκλοφορίες που πρέπει να βάλεις στη λίστα σου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η εβδομάδα φέρνει μια σειρά από σημαντικές μουσικές κυκλοφορίες που ήδη συζητούνται έντονα. Από την Tate McRae, η οποία επιστρέφει με μια διευρυμένη εκδοχή του τελευταίου της άλμπουμ, μέχρι το πολυαναμενόμενο soundtrack του «Wicked» με τις ερμηνείες των Cynthia Erivo και Ariana Grande, αλλά και το comeback των Stray Kids με νέο υλικό, η μουσική επικαιρότητα κινείται σε υψηλούς ρυθμούς.

Tate McRae – «So Close to What???» (Deluxe Edition)

Η Tate McRae επανέρχεται με μια νέα deluxe εκδοχή του άλμπουμ «So Close to What???», προσθέτοντας τρία νέα κομμάτια που φωτίζουν τη δημιουργική της εξέλιξη. Το άλμπουμ λειτουργεί σαν ένα στιγμιότυπο της προσωπικής και επαγγελματικής της πορείας, με τραγούδια που ενσωματώνουν πιο άμεση γραφή και εκτελέσεις υψηλής έντασης. Η περίοδος μετά τον χωρισμό της από τον The Kid LAROI φαίνεται να πυροδοτεί μερικές από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές του δίσκου, όπως το εκρηκτικό «Anything But Love».

Cynthia Erivo και Ariana Grande – «Wicked: For Good» The Soundtrack

Το δεύτερο μέρος της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Wicked», σε σκηνοθεσία Jon M. Chu, κυκλοφορεί μαζί με το επίσημο soundtrack του. Οι Cynthia Erivo και Ariana Grande πρωταγωνιστούν και φωνητικά στις νέες ηχογραφήσεις, ενώ ο πρωτότυπος συνθέτης Steven Schwartz υπογράφει δύο ολοκαίνουργια τραγούδια. Το δραματικό «No Place Like Home» της Cynthia Erivo και το δυναμικό «The Girl in the Bubble» της Ariana Grande αποτελούν τις σημαντικότερες νέες προσθήκες στο μουσικό σύμπαν του «Wicked».

Stray Kids – «DO IT»

Μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Karma», οι Stray Kids επιστρέφουν με το «DO IT». Το νέο πεντάτρακο mixtape, το πρώτο τους μετά το περσινό «HOP», κυκλοφορεί σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο αν το συγκρότημα θα μπορέσει να διακόψει την εντυπωσιακή πορεία της Taylor Swift στο Billboard 200. Με δύο εκδοχές του ομότιτλου τραγουδιού και την ένταση που χαρακτηρίζει τις τελευταίες δουλειές τους, το «DO IT» δείχνει έτοιμο να εξελιχθεί σε ακόμη μία επιτυχημένη στιγμή της δισκογραφίας τους.

Tainy και Karol G – «Ünica»

Η Karol G επιστρέφει σε συνεργασία με τον κορυφαίο παραγωγό Tainy στο «Ünica». Το τραγούδι, που σημαίνει «Μοναδική», είναι μια αισθησιακή αναδρομή σε μια νύχτα που παραμένει αξέχαστη για την τραγουδίστρια. Ο ήχος ισορροπεί ανάμεσα σε απαλό reggaetón και λεπτές μελωδικές γραμμές, με χαρακτηριστικές άρπες και ατμοσφαιρικά δεύτερα φωνητικά.

BigXthaPlug – «I Hope You’re Happy» (Deluxe Edition)

Ο BigXthaPlug κυκλοφορεί την deluxe εκδοχή του άλμπουμ «I Hope You’re Happy». Στις νέες προσθήκες περιλαμβάνεται το «Cold» με συμμετοχή του Post Malone, το αισθαντικό «Holy Ground» με τη Jessie Murph και το «From the Bottom», μια σόλο στιγμή που υπογραμμίζει την πορεία του καλλιτέχνη προς την επιτυχία.

The Kid LAROI – «A Perfect World»

Ο The Kid LAROI επιλέγει μια πιο συναισθηματική προσέγγιση με το νέο του κομμάτι «A Perfect World». Το τραγούδι παρουσιάζει έναν πιο ευάλωτο, σχεδόν νοσταλγικό τόνο, περιγράφοντας μια «ιδανική εκδοχή» μιας σχέσης που δεν υπάρχει πια. Η κυκλοφορία έρχεται την ίδια εβδομάδα με το νέο άλμπουμ της Tate McRae, δημιουργώντας έναν άτυπο διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές μιας ιστορίας.

Οι κυκλοφορίες της εβδομάδας αντανακλούν τη συνεχή επέκταση της σύγχρονης ποπ και της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής. Από τα μεγάλα soundtracks έως τις προσωπικές εξομολογήσεις των νεότερων καλλιτεχνών, οι νέες προτάσεις διαμορφώνουν ήδη τις λίστες ακρόασης και προμηνύουν ένα δυναμικό μουσικό Σαββατοκύριακο.

