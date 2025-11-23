MadWalk 23.11.2025

Το αντισυμβατικό performance της Tάμτα που θα απογειώσει το MadWalk 2025 by Three Cents

Η Τάμτα ολοκλήρωσε την πρόβα της για το act με το upcycling brand Melisa Minca αποκαλύπτοντας μια performance γεμάτη τόλμη, θεατρικότητα και σύγχρονη αισθητική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents ξεκίνησαν και η Τάμτα επέστρεψε στη σκηνή του Tae Kwon Do με την αυτοπεποίθηση μιας καλλιτέχνιδας που γνωρίζει όσο λίγες τον κώδικα του θεσμού. Από τα πρώτα λεπτά της πρόβας της έγινε ξεκάθαρο ότι ετοιμάζει ένα act που θα ξεχωρίσει, συνδυάζοντας τη θεατρικότητα, την τόλμη και τη μοναδική αισθητική που χαρακτηρίζουν κάθε της εμφάνιση.

Το φετινό θέμα του MadWalk 2025 by Three Cents είναι η Μεταμόρφωση και η Τάμτα έδειξε ότι προσεγγίζει τη συμμετοχή της όχι ως μια συμβατική performance αλλά ως μια δημιουργική διαδικασία με πολλαπλά επίπεδα. Η παρουσία της στη σκηνή είχε ενέργεια ελεγχόμενη αλλά έντονη, σαν να χτίζει ένα προσωπικό μικρό σύμπαν όπου μουσική και μόδα λειτουργούν ως ενιαίο σώμα.

Photos: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Ατελείωτο party η πρόβα του Tso για τα MadWalk 2025 by Three Cents

Η συνεργασία της με το upcycling brand Melisa Minca προσδίδει νέο βάθος στο φετινό της act. Παρότι οι δημιουργίες του brand δεν είχαν ακόμη παρουσιαστεί στη σκηνή, η ταυτότητά του με τη βιώσιμη και ριζοσπαστική φιλοσοφία του ήταν ήδη εμφανής στην ατμόσφαιρα της πρόβας. Η Τάμτα κινήθηκε με ακρίβεια και απόλυτη συνείδηση του τι θέλει να επικοινωνήσει, αφήνοντας να φανεί η ένταση και η δραματουργία που θα χαρακτηρίσουν την εμφάνισή της.

www.instagram.com/officialtamta

Αν η πρώτη της πρόβα είναι ενδεικτική, τότε στο MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), η Τάμτα υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μόδα και προσωπικότητα.

Διάβασε επίσης: Η Lila ετοιμάζεται για το πιο δυναμικό act στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

