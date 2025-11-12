Μουσικά Νέα 12.11.2025

Η Sabrina Carpenter σε φαντασμαγορικό μιούζικαλ εμπνευσμένο από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων

Η Sabrina Carpenter σε μιούζικαλ, εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Lewis Carroll, όπου το σενάριο και την σκηνοθεσία υπογράφει η Lorene Scafaria
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sabrina Carpenter ετοιμάζεται να μεταφέρει τη λάμψη της από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στο πρώτο της μεγάλο κινηματογραφικό έργο για τη Universal Pictures. Το νέο μιούζικαλ, εμπνευσμένο από το διαχρονικό μυθιστόρημα του Lewis Carroll «Οι περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων», σηματοδοτεί ένα φιλόδοξο βήμα στην καριέρα της τραγουδίστριας, η οποία θα έχει και ρόλο παραγωγού. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η Lorene Scafaria, γνωστή για το επιτυχημένο φιλμ «Hustlers» του 2019.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

Το εγχείρημα έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των έξι υποψηφιοτήτων της Sabrina Carpenter για τα βραβεία Grammy, χάρη στο έβδομο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Man’s Best Friend». Το άλμπουμ αυτό της χάρισε υποψηφιότητες για τα βραβεία «Άλμπουμ της Χρονιάς», «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και «Τραγούδι της Χρονιάς», μεταξύ άλλων.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Αν και η Sabrina Carpenter έχει ήδη εμφανιστεί σε ταινίες όπως οι «Tall Girl» του Netflix και το κοινωνικό δράμα «The Hate U Give», τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε κυρίως στη μουσική της πορεία. Το νέο αυτό κινηματογραφικό πρότζεκτ θα είναι η πρώτη της μεγάλη εμφάνιση μετά την τεράστια επιτυχία του άλμπουμ «Short n’ Sweet» το 2024, που την καθιέρωσε.

Πηγές κοντά στην παραγωγή αποκαλύπτουν ότι η Sabrina Carpenter ήταν εκείνη που προσέγγισε πρώτη τη Universal το 2024 με την ιδέα για το μιούζικαλ, προτείνοντας μια πιο μοντέρνα και φαντασμαγορική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού. Καθώς το πρότζεκτ εξελισσόταν, η Lorene Scafaria ανέλαβε καθήκοντα σεναριογράφου και σκηνοθέτιδας.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Η Scafaria, εκτός από το «Hustlers», έχει σκηνοθετήσει και το τηλεοπτικό «I Love L.A.» για το HBO, καθώς και επεισόδια της επιτυχημένης σειράς «Succession». Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «The Meddler» και «Seeking a Friend for the End of the World». Επόμενο της πρότζεκτ θα είναι το θρίλερ της A24 με τίτλο «Jonty», στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Jesse Plemons και Cole Escola. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από το 2020, η Netflix είχε αποκτήσει τα δικαιώματα για μια πρόταση μιούζικαλ εμπνευσμένη από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», μέσα από την εταιρεία παραγωγής At Last Productions της Carpenter. Το σχέδιο εκείνο, ωστόσο, δεν προχώρησε ποτέ.

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Lorene Scafaria MUSICAL Sabrina Carpenter
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Sydney Sweeney πήρε 13 κιλά για τον ρόλο της πυγμάχου στο Christy – Πώς κατάφερε να τα χάσει

Η Sydney Sweeney πήρε 13 κιλά για τον ρόλο της πυγμάχου στο Christy – Πώς κατάφερε να τα χάσει

12.11.2025
Επόμενο
Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα ξεκινούν τη δική τους εκπομπή στο OPEN

Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα ξεκινούν τη δική τους εκπομπή στο OPEN

12.11.2025

Δες επίσης

Release Athens 2026 – Limp Bizkit
City Guide

Release Athens 2026 – Limp Bizkit

12.11.2025
Θύματα σκληρού bullying οι Katseye – Δέχονται χιλιάδες απειλές για τη ζωή τους
Μουσικά Νέα

Θύματα σκληρού bullying οι Katseye – Δέχονται χιλιάδες απειλές για τη ζωή τους

12.11.2025
Το ροκ του μέλλοντός μας:  Ένα άλμπουμ αποχαιρετισμός από τον Διονύση Σαββόπουλο με σημείωμα που συγκινεί
Μουσικά Νέα

Το ροκ του μέλλοντός μας:  Ένα άλμπουμ αποχαιρετισμός από τον Διονύση Σαββόπουλο με σημείωμα που συγκινεί

11.11.2025
Ιστορικό ρεκόρ για το Thriller του Michael Jackson με ανεπανάληπτο σερί στο Top 10 για 6 δεκαετίες
Μουσικά Νέα

Ιστορικό ρεκόρ για το Thriller του Michael Jackson με ανεπανάληπτο σερί στο Top 10 για 6 δεκαετίες

11.11.2025
Όσα κρύβει το video clip «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και δεν πρόσεξες
Μουσικά Νέα

Όσα κρύβει το video clip «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και δεν πρόσεξες

11.11.2025
Η Αργεντινή τίμησε τον Γιώργο Νταλάρα – Του χάρισαν τη φανέλα του Μαραντόνα και του Μέσι
Μουσικά Νέα

Η Αργεντινή τίμησε τον Γιώργο Νταλάρα – Του χάρισαν τη φανέλα του Μαραντόνα και του Μέσι

11.11.2025
Κατερίνα Λιόλιου: Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας των Creed παίζει στο νέο της τραγούδι
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας των Creed παίζει στο νέο της τραγούδι

11.11.2025
Η Charli XCX γράφει το πιο σκοτεινό της τραγούδι για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη (Video)
Μουσικά Νέα

Η Charli XCX γράφει το πιο σκοτεινό της τραγούδι για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη (Video)

11.11.2025
Αργυρός και Βανδή ανακοινώνουν τις εμφανίσεις τους στο Κέντρο Αθηνών με ένα με film noir video
Μουσικά Νέα

Αργυρός και Βανδή ανακοινώνουν τις εμφανίσεις τους στο Κέντρο Αθηνών με ένα με film noir video

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση