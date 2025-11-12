Η Sabrina Carpenter σε φαντασμαγορικό μιούζικαλ εμπνευσμένο από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων

Η Sabrina Carpenter σε μιούζικαλ, εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Lewis Carroll, όπου το σενάριο και την σκηνοθεσία υπογράφει η Lorene Scafaria

Η Sabrina Carpenter ετοιμάζεται να μεταφέρει τη λάμψη της από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στο πρώτο της μεγάλο κινηματογραφικό έργο για τη Universal Pictures. Το νέο μιούζικαλ, εμπνευσμένο από το διαχρονικό μυθιστόρημα του Lewis Carroll «Οι περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων», σηματοδοτεί ένα φιλόδοξο βήμα στην καριέρα της τραγουδίστριας, η οποία θα έχει και ρόλο παραγωγού. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η Lorene Scafaria, γνωστή για το επιτυχημένο φιλμ «Hustlers» του 2019.

Το εγχείρημα έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των έξι υποψηφιοτήτων της Sabrina Carpenter για τα βραβεία Grammy, χάρη στο έβδομο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Man’s Best Friend». Το άλμπουμ αυτό της χάρισε υποψηφιότητες για τα βραβεία «Άλμπουμ της Χρονιάς», «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και «Τραγούδι της Χρονιάς», μεταξύ άλλων.

Αν και η Sabrina Carpenter έχει ήδη εμφανιστεί σε ταινίες όπως οι «Tall Girl» του Netflix και το κοινωνικό δράμα «The Hate U Give», τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε κυρίως στη μουσική της πορεία. Το νέο αυτό κινηματογραφικό πρότζεκτ θα είναι η πρώτη της μεγάλη εμφάνιση μετά την τεράστια επιτυχία του άλμπουμ «Short n’ Sweet» το 2024, που την καθιέρωσε.

Πηγές κοντά στην παραγωγή αποκαλύπτουν ότι η Sabrina Carpenter ήταν εκείνη που προσέγγισε πρώτη τη Universal το 2024 με την ιδέα για το μιούζικαλ, προτείνοντας μια πιο μοντέρνα και φαντασμαγορική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού. Καθώς το πρότζεκτ εξελισσόταν, η Lorene Scafaria ανέλαβε καθήκοντα σεναριογράφου και σκηνοθέτιδας.

Η Scafaria, εκτός από το «Hustlers», έχει σκηνοθετήσει και το τηλεοπτικό «I Love L.A.» για το HBO, καθώς και επεισόδια της επιτυχημένης σειράς «Succession». Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «The Meddler» και «Seeking a Friend for the End of the World». Επόμενο της πρότζεκτ θα είναι το θρίλερ της A24 με τίτλο «Jonty», στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Jesse Plemons και Cole Escola. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από το 2020, η Netflix είχε αποκτήσει τα δικαιώματα για μια πρόταση μιούζικαλ εμπνευσμένη από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», μέσα από την εταιρεία παραγωγής At Last Productions της Carpenter. Το σχέδιο εκείνο, ωστόσο, δεν προχώρησε ποτέ.

