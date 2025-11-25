MadWalk 2025 by Three Cents: Anastasia, AD1 και ABOUT YOU υπογράφουν ένα act που επαναπροσδιορίζει τη μόδα και τη μουσική

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, υποσχόμενο μια βραδιά γεμάτη αισθητική, ένταση και δημιουργικότητα. Ένα από τα πιο αναμενόμενα acts της φετινής διοργάνωσης είναι το act της Anastasia, του Antonis Dimitriadis (AD1) και της ABOUT YOU, ένα τρίπτυχο που ενώνει τον παλμό της σύγχρονης ελληνικής ποπ, την ενέργεια της ηλεκτρονικής σκηνής και την άποψη ενός fashion brand που έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το online shopping.

Με την Anastasia στη σκηνή, τον AD1 στα decks και την ABOUT YOU στο runway, το act αυτό συνδυάζει τρεις διαφορετικές μορφές δημιουργικότητας σε μία performance που αποτυπώνει πλήρως τον χαρακτήρα του MadWalk: μόδα που γίνεται μουσική και μουσική που αποκτά μορφή μέσα από το στιλ.

Διάβασε επίσης: Το 5226 της Celia Kritharioti και η φωνή της Ήβης Αδάμου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

ANASTASIA – Η ώριμη δυναμική μιας νέας σταρ

Για την Anastasia, το MadWalk δεν είναι απλώς μια εμφάνιση, είναι ένας θεσμός που συνδυάζει δύο από τα στοιχεία που τη διαμορφώνουν ως καλλιτέχνιδα: τη μουσική και τη μόδα. Η ίδια το περιγράφει ως «έναν θεσμό που αγαπώ πολύ, γιατί συνδυάζει δύο πράγματα που με εμπνέουν. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι και φέτος μέρος του, να μοιραστώ τη σκηνή με τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και να ζήσω αυτή την ενέργεια από κοντά».

Παρά την εντυπωσιακή της άνοδο, παραμένει προσηλωμένη στη δουλειά της και πιστή στις αξίες της. Η επιτυχία, όπως λέει, είναι όμορφη αλλά και απαιτητική. «Προσπαθώ να μένω προσγειωμένη, να θυμάμαι γιατί ξεκίνησα και να απολαμβάνω κάθε βήμα. Δεν αφήνω την πίεση να με καταβάλλει, τη μετατρέπω σε κίνητρο για να γίνομαι καλύτερη».

Η performance της στο MadWalk 2025 αναμένεται να είναι, σύμφωνα με την ίδια, «δυναμική, θηλυκή, ξεσηκωτική», αποκαλύπτοντας μια πλευρά της που συνδυάζει ένταση και κομψότητα. Το fashion στοιχείο, άλλωστε, είναι ήδη ενσωματωμένο στην καθημερινότητά της, όπως η ίδια παραδέχεται: «Σίγουρα τα γυαλιά ηλίου. Μου αρέσουν πολύ και τα chains, ειδικά κάποια με το αρχικό του ονόματός μου. Νομίζω με αυτά τα αντικείμενα νιώθω λίγο πιο ‘εγώ’».

Όσο για τα επόμενα βήματά της, η Anastasia παραμένει δημιουργικά ανήσυχη και αποφασισμένη να εξελιχθεί: «Έρχονται πολλά και ωραία! Νέα μουσική σίγουρα, ίσως και κάποιες συνεργασίες που δεν περιμένετε… Μέχρι τότε, ραντεβού από τις 14/11 στη Θεσσαλονίκη στο Monalisa Music Hall μαζί με τον Ηλία Καμπακάκη.»

Στο MadWalk 2025, η Anastasia εκπροσωπεί τη νέα γενιά που δεν φοβάται να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να αφήνει το δικό της αποτύπωμα.

ABOUT YOU – 6 looks, μία ταυτότητα: η μόδα μέσα από ατομική έκφραση

Η ABOUT YOU, ένα brand που έχει ανατρέψει την εμπειρία του ψηφιακού fashion shopping, επιστρέφει στο MadWalk με μια καλλιτεχνική πρόταση που βασίζεται στην ποικιλία και στην προσωπική έκφραση. Για τη φετινή διοργάνωση, η ομάδα του brand έχει διαμορφώσει έξι carefully curated looks που εκτείνονται από Elevated Athleisure μέχρι Boho Seventies και High-end Streetwear. Κάθε look έχει σχεδιαστεί για να επικοινωνήσει το μήνυμα της εταιρείας: η μόδα είναι προσωπικότητα, όχι κανόνας.

Όπως εξηγεί το brand, στόχος τους είναι να αναδειχθεί η ευελιξία που χαρακτηρίζει την ABOUT YOU, η οποία προσφέρει μια τεράστια συλλογή με πάνω από 700.000 προϊόντα από περίπου 4.000 brands. «Τα έξι looks αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: την ατομική έκφραση μέσα από το στιλ», τονίζουν. Η πρόκληση για ένα brand με τόσο μεγάλη γκάμα δεν είναι, όπως εξηγούν, το εύρος της συλλογής, αλλά το πώς αυτή γίνεται ουσιαστική για ένα ευρύ κοινό. «Με editorial content, data-driven προτάσεις και έξυπνες digital διαδρομές, βοηθάμε τον χρήστη να ανακαλύψει στυλ που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες του».

Η ελληνική αγορά έχει αγκαλιάσει θερμά τη νοοτροπία αυτή από το 2021, όταν η ABOUT YOU έκανε το ντεμπούτο της στη χώρα. «Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη: η αναγνωρισιμότητα ανέβηκε γρήγορα και η εμπλοκή του κοινού αυξήθηκε σημαντικά. Συμβάλαμε στο να γίνει το online shopping πιο οικείο και εύκολο για τους Έλληνες χρήστες».

Για ένα brand που ζει αποκλειστικά online, ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργικής και στρατηγικής του ταυτότητας. «Είμαστε μια πλατφόρμα αποκλειστικά online… όλη μας η στρατηγική στοχεύει στο να μεταφράσει τη μόδα σε ένα digital περιβάλλον που είναι προσωπικό, εμπνευσμένο και αυθεντικό». Η ABOUT YOU έχει χτίσει μια ισχυρή ιστορία συνεργασιών με διεθνείς προσωπικότητες όπως οι Kendall Jenner, Millie Bobby Brown, Bella Hadid, Jaime Lorente και Katy Perry. «Κάθε ταλέντο φέρνει τη δική του οπτική, κάνοντας κάθε συλλογή ξεχωριστή», αναφέρει η ομάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι νέα talents βρίσκονται ήδη στα πλάνα τους.

Πάνω από όλα, όμως, το brand επιθυμεί όποιος φορά τα προϊόντα του να νιώθει μια βαθιά αίσθηση αυθεντικότητας. «Θέλουμε ο καθένας να νιώθει αυτοπεποίθηση, άνεση και αυθεντικότητα – τόσο όταν αγοράζει από την ABOUT YOU όσο και όταν φορά τα brands που ανακαλύπτει στην πλατφόρμα μας». Το MadWalk αποτελεί για την ομάδα μια ευκαιρία να διευρύνουν τα δημιουργικά τους όρια: «Κάθε project είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τη μόδα από την αρχή… να πειραματιστούμε, να συνεργαστούμε απρόσμενα και να προχωρήσουμε τη μόδα ένα βήμα μπροστά».

ANTONIS DIMITRIADIS (AD1) – Ο DJ που δίνει ρυθμό στο runway

Για τον Αντώνη Δημητριάδη, το MadWalk είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα formats στα οποία μπορεί να υπάρξει ένας DJ. Ένα σημείο συνάντησης μόδας, μουσικής και ζωντανής δημιουργικότητας, όπου ο ρυθμός δεν συνοδεύει απλώς την εικόνα, την «ντύνει» με τρόπο που απογειώνει το εκάστοτε fashion concept.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, «σίγουρα το MadWalk είναι η απόλυτη συνάντηση μουσικής και μόδας. Οπότε κι εμείς σαν DJs φροντίζουμε να είμαστε το μουσικό χαλί σε κάθε show που παρουσιάζεται από κάθε οίκο μόδας. Είναι πάντα ένας συνδυασμός και μια κοινή γραμμή ανάμεσα σε εμάς και τον σχεδιαστή: το ύφος των ρούχων, το ύφασμα, η διάθεση που θέλει να περάσει. Μπορεί να αναφέρεται σε καλοκαίρι, σε χειμώνα, σε γιορτινή ατμόσφαιρα ή κάτι πιο σκοτεινό, μίνιμαλ ή goth. Φροντίζεις πάντα να ταιριάζεις σωστά και να βρίσκεις τη μέση».

Με μια πορεία που τον έχει φέρει σε δεκάδες σκηνές, ο AD1 γνωρίζει καλά πότε ένα event διαφέρει ουσιαστικά από τα υπόλοιπα. «Η εμπειρία του MadWalk είναι μοναδική», λέει χαρακτηριστικά. «Είναι ένα από τα μεγαλύτερα events στην Ελλάδα. Είναι η χαρά των μουσικών, των μοντέλων, του κόσμου. Είναι η γέννηση του κάθε τι καινούργιου. Εκείνη την ώρα βλέπεις νέες δημιουργίες, νέες καλλιτεχνικές τάσεις και στη μόδα και στη μουσική. Αυτό είναι το MadWalk: το καινούργιο, το μελλοντικό».

Η συμπόρευσή του με την Anastasia έχει βαθιές ρίζες, κάτι που κάνει τη φετινή τους εμφάνιση ακόμη πιο ξεχωριστή. «Την Αναστασία την έχω συναντήσει από την αρχή της καριέρας της», αναφέρει. «Είναι ένα πολύ ευχάριστο άτομο, εξωστρεφής, πολύ καλό παιδί. Την συμπάθησα και με συμπάθησε από την πρώτη στιγμή. Έχουμε συνεργαστεί και έχουμε μια σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Την στηρίζω και την βοηθάω όπου μπορώ, γιατί το αξίζει. Παλεύει, μάχεται και παρά τη δόξα που έχει πάρει, έχει μείνει η ίδια».

Και ναι, υπάρχει και ένα στοιχείο-έκπληξη: «Έχουμε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που έχουμε γράψει ειδικά για εκείνη τη βραδιά».

Για εκείνον, το MadWalk είναι ένας χώρος όπου δύο δημιουργικοί κόσμοι γίνονται ένας: «Αυτό είναι το MadWalk, παντρεύει καινούργια μουσική με καινούργια ρούχα. Όλα καινούργια. Είναι η απόλυτη δημιουργία εκείνη τη στιγμή. Το πιο σημαντικό καλλιτεχνικά: να βλέπεις κάτι να γεννιέται μπροστά στα μάτια σου».

Η εκρηκτική συνάντηση της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU

Η συνάντηση της Anastasia, του AD1 και της ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents δημιουργεί ένα act που δεν περιορίζεται σε ένα runway ή μία μουσική εμφάνιση, είναι ένα ολοκληρωμένο concept που ενώνει τη νέα ποπ σκηνή της Ελλάδας, το σύγχρονο club culture και την πολυμορφική αισθητική της ψηφιακής μόδας.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το MadWalk συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του ως το πιο καινοτόμο fashion-music event της χώρας: εκεί όπου οι τάσεις, οι ήχοι και η προσωπική έκφραση ενώνονται σε μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Διάβασε επίσης: Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…