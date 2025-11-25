Μουσικά Νέα 25.11.2025

Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Jennifer Lopez σε τετραήμερη γαμήλια τελετή στο Ουνταϊπούρ και οι λεπτομέρειες της λαμπερής διοργάνωσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jennifer Lopez εξασφάλισε αμοιβή 2 εκατομμυρίων δολαρίων για την εμφάνισή της σε γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέβασε τη θερμοκρασία της λαμπερής τελετής με μια σειρά εντυπωσιακών ενδυματολογικών επιλογών και μια μουσική εμφάνιση που περιλάμβανε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες της, ανάμεσά τους τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».

Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής, η Jennifer Lopez εμφανίστηκε αρχικά με ένα λαμπερό ροζ σάρι, το οποίο εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους με την πολυτέλεια και την αισθητική του. Λίγο αργότερα, όταν ξεκίνησε το μουσικό της πρόγραμμα, άλλαξε και φόρεσε ένα μαύρο κορμάκι με κοψίματα. Η επόμενη ενδυματολογική της επιλογή ήταν ένα χρυσό σύνολο με ασορτί τζάκετ, ενώ το φινάλε της εμφάνισής της ολοκληρώθηκε με ένα κορμάκι διακοσμημένο με κρύσταλλα και ψηλές μπότες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η Jennifer Lopez φαίνεται να ολοκληρώνει το πρόγραμμα της ανεβαίνοντας στη σκηνή μαζί με τη νύφη Netra Mantena και τον γαμπρό Vamsi Gadiraju και να σηκώνει το ποτήρι της προσφέροντας ευχές. Η τραγουδίστρια είπε «Είθε αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή τη θαυμάσια ημέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους».

Η Netra Mantena είναι κόρη του Rama Raju Mantena, κορυφαίου στελέχους της φαρμακευτικής βιομηχανίας και σημερινού προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ingenus Pharmaceuticals. Ο σύζυγός της, Vamsi Gadiraju, είναι εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας. Είναι συνιδρυτής και επικεφαλής τεχνολογίας της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder και πέρυσι συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30.

Ο γάμος, ο οποίος διήρκεσε τέσσερις ημέρες και περιλάμβανε πληθώρα εκδηλώσεων με εμφανίσεις καλλιτεχνών διεθνούς κύρους. Η πρώτη βραδιά φιλοξενήθηκε από τον DJ Tiësto. Ακολούθησαν οι παραδοσιακές ινδικές προγαμήλιες τελετές sangeet και mehendi στις 21 και 22 Νοεμβρίου, πριν από την επίσημη τελετή της Κυριακής.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν δεκάδες αστέρες του Bollywood, όπως οι Dia Mirza, Amyra Dastur και Sophie Choudry. Παρόντες σε όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ήταν επίσης ο Donald Trump Jr. και η σύντροφός του Bettina Anderson. Σε φωτογραφίες από τη διοργάνωση, οι δύο τους εθεάθησαν να χορεύουν στη σκηνή φορώντας παραδοσιακές ινδικές ενδυμασίες.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων ήρθε με την εμφάνιση της Jennifer Lopez, η οποία κατόρθωσε για ακόμη μία φορά να μετατρέψει μια ήδη πολυτελή γιορτή σε ένα εντυπωσιακό μουσικό θέαμα που συζητήθηκε διεθνώς.

