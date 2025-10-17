MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσική 17.10.2025

Η Jennifer Lopez κάνει «reset» στην καριέρα της και περνάει στη μιούζικαλ εποχή

Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει ότι αφήνει πίσω της τις ρομαντικές κομεντί και στοχεύει πλέον στη μεγάλη μουσικοθεατρική σκηνή του κινηματογράφου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jennifer Lopez φαίνεται πως ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην κινηματογραφική της πορεία. Η Aμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία έχει δοκιμαστεί σε κάθε είδος ταινίας, από ρομαντικές κομεντί μέχρι δράση, επιστημονική φαντασία, βιογραφίες, θρίλερ και δράμα, δηλώνει πλέον έτοιμη να αφιερωθεί αποκλειστικά σε ένα είδος. Το μιούζικαλ. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Watch What Happens Live» με τον Andy Cohen, η Jennifer Lopez παραδέχθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της ταινίας «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης», η αγάπη της για τον μουσικό-χορευτικό κινηματογράφο φούντωσε περισσότερο από ποτέ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «Για να είμαι ειλικρινής θέλω να κάνω μόνο μιούζικαλ από εδώ και πέρα».

Διάβασε επίσης: Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο

Η Jennifer Lopez αποκάλυψε ακόμη ότι είχε πάντα αυτό το όνειρο, από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της. Η ίδια εξήγησε ότι από την εποχή που πρωταγωνίστησε στο βιογραφικό δράμα «Selena» το 1997, ήθελε να φτάσει στη στιγμή όπου θα ηγείται μιας μεγάλης μουσικής παραγωγής στον κινηματογράφο. Όπως τόνισε «Ήταν ένα όνειρο ζωής να πρωταγωνιστήσω σε μιούζικαλ αλλά οι συνθήκες δεν ήταν ποτέ οι σωστές μέχρι τώρα».

Jennifer Lopez

Ο Andy Cohen της πρότεινε να αναλάβει κάποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό ρόλο σε remake, αναφέροντας ως παράδειγμα τα «Bye Bye Birdie» και «Guys and Dolls». Η Jennifer Lopez απάντησε γελώντας «Θα τα έκανα όλα με μεγάλη χαρά» και συμπλήρωσε πως παρότι στρέφεται στα μιούζικαλ δεν εγκαταλείπει τις ρομαντικές κομεντί που την καθιέρωσαν. Όπως διευκρίνισε «Έχω ήδη μία έτοιμη για εσάς. Έρχεται. Δεν είναι η συνηθισμένη γλυκιά ρομαντική κομεντί της JLo. Είναι λίγο πιο τολμηρή. Σκεφτείτε κάτι σαν το “Knocked Up” ή το “Something About Mary”».

Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Howard Stern στον ραδιοφωνικό σταθμό SiriusXM, η Jennifer Lopez μίλησε διεξοδικά για τη νέα της ταινία «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης», η οποία αποτελεί remake του ομώνυμου θεατρικού μιούζικαλ του 1992, το οποίο βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Manuel Puig. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από δύο συγκρατούμενους σε φυλακή της Αργεντινής, τον πολιτικό κρατούμενο Valentin Paz και τον ομοφυλόφιλο σχεδιαστή βιτρινών Luis Molina, οι οποίοι σε αντίξοες συνθήκες αναπτύσσουν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό. Η Jennifer Lopez υποστήριξε ότι το έργο «είναι πιο επίκαιρο τώρα από ποτέ» και επαίνεσε την ανθρώπινη διάστασή του. Όπως είπε «Μιλά για την αγάπη, για την ελευθερία, για τη δύναμη της ψυχής. Τα θέματα αυτά είναι σήμερα πιο σημαντικά από ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όταν ρωτήθηκε με ποιον ηθοποιό θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά στο μέλλον, η Jennifer Lopez δεν δίστασε να απαντήσει αμέσως «Θα ήθελα να δουλέψω ξανά με την Jane Fonda». Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Monster in Law» το 2005 και φαίνεται πως διατηρούν μέχρι σήμερα άριστες σχέσεις.

Η Jennifer Lopez βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με νέα ταινία, συνεχή καλλιτεχνικά σχέδια και εμφανή διάθεση να εξελιχθεί. Όπως όλα δείχνουν, το μέλλον της ανήκει στη μαγεία των μιούζικαλ και δεν σκοπεύει να κοιτάξει πίσω.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez σπάει τη σιωπή της για την Evita που έπαιξε η Madonna

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jennifer Lopez Kiss of the Spider Woman Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip

O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip

17.10.2025
Επόμενο
Christmas in Paris: Η Christina Aguilera ζωντανεύει τα Χριστούγεννα μέσα από μια κινηματογραφική ταινία

Christmas in Paris: Η Christina Aguilera ζωντανεύει τα Χριστούγεννα μέσα από μια κινηματογραφική ταινία

17.10.2025

Δες επίσης

Νέα εποχή για το podcasting! Netflix και Spotify ενώνουν δυνάμεις μέσα από μια συνεργασία-έκπληξη
Μουσικά Νέα

Νέα εποχή για το podcasting! Netflix και Spotify ενώνουν δυνάμεις μέσα από μια συνεργασία-έκπληξη

17.10.2025
Τάμτα: Το νέο της single είναι «OOH AHH»
Μουσικά Νέα

Τάμτα: Το νέο της single είναι «OOH AHH»

17.10.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η προσωπική του εξομολόγηση για το νέο του παγκόσμιο τραγούδι «Champ»
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η προσωπική του εξομολόγηση για το νέο του παγκόσμιο τραγούδι «Champ»

17.10.2025
Πέθανε ο Ace Frehley: Ο θρυλικός «Spaceman» των Kiss ταξίδεψε για πάντα στ’ αστέρια
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Ace Frehley: Ο θρυλικός «Spaceman» των Kiss ταξίδεψε για πάντα στ’ αστέρια

17.10.2025
Η F1 με τον Brad Pitt πατάει γκάζι στα Oscar με Tate McRae, Ed Sheeran και Doja Cat
Μουσικά Νέα

Η F1 με τον Brad Pitt πατάει γκάζι στα Oscar με Tate McRae, Ed Sheeran και Doja Cat

16.10.2025
Η Nicki Minaj πατάει cancel στο album της και στοχοποιεί τον Jay-Z
Μουσικά Νέα

Η Nicki Minaj πατάει cancel στο album της και στοχοποιεί τον Jay-Z

16.10.2025
Η Αλέκα Κανελλίδου και ο Γιάννης Γιαννουσάκης τραγουδούν «Ροζ»
Μουσική

Η Αλέκα Κανελλίδου και ο Γιάννης Γιαννουσάκης τραγουδούν «Ροζ»

16.10.2025
Γιάννης Κότσιρας & Νίκος Τερζής: Κυκλοφορούν το «Να Μ ’αγαπάς» για την ομώνυμη σειρά του Alpha
Μουσική

Γιάννης Κότσιρας & Νίκος Τερζής: Κυκλοφορούν το «Να Μ ’αγαπάς» για την ομώνυμη σειρά του Alpha

16.10.2025
Η Eleni ερμηνεύει το πολυαγαπημένο Ζήτα Μου Ό,τι Θες 
Μουσική

Η Eleni ερμηνεύει το πολυαγαπημένο Ζήτα Μου Ό,τι Θες 

16.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;