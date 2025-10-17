Η Jennifer Lopez κάνει «reset» στην καριέρα της και περνάει στη μιούζικαλ εποχή

Η Jennifer Lopez φαίνεται πως ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην κινηματογραφική της πορεία. Η Aμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία έχει δοκιμαστεί σε κάθε είδος ταινίας, από ρομαντικές κομεντί μέχρι δράση, επιστημονική φαντασία, βιογραφίες, θρίλερ και δράμα, δηλώνει πλέον έτοιμη να αφιερωθεί αποκλειστικά σε ένα είδος. Το μιούζικαλ. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Watch What Happens Live» με τον Andy Cohen, η Jennifer Lopez παραδέχθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της ταινίας «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης», η αγάπη της για τον μουσικό-χορευτικό κινηματογράφο φούντωσε περισσότερο από ποτέ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «Για να είμαι ειλικρινής θέλω να κάνω μόνο μιούζικαλ από εδώ και πέρα».

Διάβασε επίσης: Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο

Η Jennifer Lopez αποκάλυψε ακόμη ότι είχε πάντα αυτό το όνειρο, από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της. Η ίδια εξήγησε ότι από την εποχή που πρωταγωνίστησε στο βιογραφικό δράμα «Selena» το 1997, ήθελε να φτάσει στη στιγμή όπου θα ηγείται μιας μεγάλης μουσικής παραγωγής στον κινηματογράφο. Όπως τόνισε «Ήταν ένα όνειρο ζωής να πρωταγωνιστήσω σε μιούζικαλ αλλά οι συνθήκες δεν ήταν ποτέ οι σωστές μέχρι τώρα».

Ο Andy Cohen της πρότεινε να αναλάβει κάποιον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό ρόλο σε remake, αναφέροντας ως παράδειγμα τα «Bye Bye Birdie» και «Guys and Dolls». Η Jennifer Lopez απάντησε γελώντας «Θα τα έκανα όλα με μεγάλη χαρά» και συμπλήρωσε πως παρότι στρέφεται στα μιούζικαλ δεν εγκαταλείπει τις ρομαντικές κομεντί που την καθιέρωσαν. Όπως διευκρίνισε «Έχω ήδη μία έτοιμη για εσάς. Έρχεται. Δεν είναι η συνηθισμένη γλυκιά ρομαντική κομεντί της JLo. Είναι λίγο πιο τολμηρή. Σκεφτείτε κάτι σαν το “Knocked Up” ή το “Something About Mary”».

Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Howard Stern στον ραδιοφωνικό σταθμό SiriusXM, η Jennifer Lopez μίλησε διεξοδικά για τη νέα της ταινία «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης», η οποία αποτελεί remake του ομώνυμου θεατρικού μιούζικαλ του 1992, το οποίο βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Manuel Puig. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από δύο συγκρατούμενους σε φυλακή της Αργεντινής, τον πολιτικό κρατούμενο Valentin Paz και τον ομοφυλόφιλο σχεδιαστή βιτρινών Luis Molina, οι οποίοι σε αντίξοες συνθήκες αναπτύσσουν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό. Η Jennifer Lopez υποστήριξε ότι το έργο «είναι πιο επίκαιρο τώρα από ποτέ» και επαίνεσε την ανθρώπινη διάστασή του. Όπως είπε «Μιλά για την αγάπη, για την ελευθερία, για τη δύναμη της ψυχής. Τα θέματα αυτά είναι σήμερα πιο σημαντικά από ποτέ».

Όταν ρωτήθηκε με ποιον ηθοποιό θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά στο μέλλον, η Jennifer Lopez δεν δίστασε να απαντήσει αμέσως «Θα ήθελα να δουλέψω ξανά με την Jane Fonda». Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Monster in Law» το 2005 και φαίνεται πως διατηρούν μέχρι σήμερα άριστες σχέσεις.

Η Jennifer Lopez βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με νέα ταινία, συνεχή καλλιτεχνικά σχέδια και εμφανή διάθεση να εξελιχθεί. Όπως όλα δείχνουν, το μέλλον της ανήκει στη μαγεία των μιούζικαλ και δεν σκοπεύει να κοιτάξει πίσω.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez σπάει τη σιωπή της για την Evita που έπαιξε η Madonna