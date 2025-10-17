O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip

Ο Charlie Puth αποκάλυψε πρόσφατα ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο videoclip του τραγουδιού του «Changes»

Ο Charlie Puth ανακοίνωσε το πιο χαρμόσυνο νέο της ζωής του με τον πιο γλυκό και δημιουργικό τρόπο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός αποκάλυψε πως εκείνος και η σύζυγός του, Brooke Sansone, περιμένουν το πρώτο τους παιδί, μέσα από το νέο του videoclip για το τραγούδι «Changes».

Το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρά του με μια τρυφερή σκηνή που έκλεψε τις καρδιές των θαυμαστών και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Διάβασε επίσης:

Στο βίντεο, ο Charlie Puth στέκεται δίπλα στη Brooke Sansone, η οποία φορά ένα κόκκινο πουλόβερ και τοποθετεί τα χέρια της στην κοιλιά της. Εκείνος χαμογελά, ακουμπά τα δικά του χέρια πάνω στα δικά της και κοιτά τη σύζυγό του με συγκίνηση, πριν απομακρυνθούν μαζί από την κάμερα. Η σκηνή αυτή, απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα, λειτουργεί ως συμβολική αποκάλυψη μιας νέας εποχής για τον καλλιτέχνη, που φαίνεται να ζει την πιο ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη φάση της ζωής του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνοδεύει την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο Charlie Puth «στοχάζεται πάνω στις αλλαγές της ζωής του, προσωπικές και επαγγελματικές, μέσα από ένα βίντεο που περιλαμβάνει μια γλυκιά εμφάνιση της πραγματικής του συζύγου».

Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 8 Οκτωβρίου, ο Charlie Puth είχε προϊδεάσει το κοινό του γράφοντας ότι το νέο τραγούδι είναι «ο πιο όμορφος τρόπος να μοιραστώ μαζί σας το πιο πολύχρωμο και όμορφο κομμάτι της ζωής μου, που είναι το τώρα. Σύντομα θα καταλάβετε γιατί».

Το «Changes» αποτελεί το νέο single από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, με τίτλο «Whatever’s Clever!», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 2026 από τη δισκογραφική εταιρεία Atlantic Records.

Ο Charlie Puth και η Brooke Sansone παντρεύτηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, σε μια ρομαντική τελετή στο οικογενειακό σπίτι του τραγουδιστή στο Montecito της Καλιφόρνια. Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, με ανάρτηση γεμάτη συγκίνηση και αγάπη.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People τον Οκτώβριο, ο Charlie Puth αποκάλυψε ότι είχε ετοιμάσει τους όρκους του σε ρίμα, «με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο που θα μπορούσε». Είπε ότι είχε εξασκηθεί πολλές φορές και ένιωθε έτοιμος, αλλά όταν ήρθε η στιγμή της τελετής, τα συναισθήματα τον κατέκλυσαν και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο Instagram βίντεο από τον γάμο, όπου διαβάζει τους όρκους του προς τη Brooke Sansone, λέγοντας: «Σήμερα στέκομαι μπροστά σου, Brooke, και συνειδητοποιώ ότι είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Κάποια πράγματα δεν μπορούσα να τα προβλέψω, αλλά πάντα ήξερα πως θα στεκόμουν εδώ μαζί σου».

Σε δεύτερη ανάρτηση, συνέχισε με λόγια που φαίνεται να προέρχονται από τους πραγματικούς του όρκους: «Σ’ αγαπώ, Brooke. Πάντα σ’ αγαπούσα. Μαζί σου είμαι ο καλύτερος εαυτός μου. Υπόσχομαι να σ’ αγαπώ κάθε μέρα αυτής της ζωής και ακόμη περισσότερο στην επόμενη. Σε ευχαριστώ που με κάνεις τον πιο ευτυχισμένο άντρα στον κόσμο. Πάντα ήσουν εσύ».

Λίγο μετά τον γάμο, ήρθε και το πιο ευτυχισμένο νέο για το ζευγάρι, καθώς ο Charlie Puth και η Brooke Sansone ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Ο καλλιτέχνης φαίνεται να ζει την πιο δημιουργική και φωτεινή περίοδο της ζωής του, γεμάτη μουσική, έμπνευση και οικογενειακή ευτυχία.

Διάβασε επίσης: