Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

Η Μαρία Σολωμού ήταν η καλεσμένη της νέας ενότητας της εκπομπής OK!, Themis is Calling, όπου μίλησε για την έντονη φετινή της σεζόν, τις παραστάσεις, τα νέα της projects και τη ζωή της.

Η ηθοποιός μίλησε αρχικά για την επιτυχία της παράστασης Μαιρούλα, που μετά την Αθήνα ταξιδεύει τώρα στη Θεσσαλονίκη: «Στα 7 είμαι. Και τώρα αυτός ο μήνας είχε πολύ ξύλο. Τελειώσαμε τη Μαιρούλα 11 του μηνός και οργανώθηκα για Θεσσαλονίκη, που τώρα θα παίξουμε τη Δευτέρα». Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόβες για το νέο της θεατρικό project, το Adams Family, το οποίο θα ανέβει τον Ιανουάριο: «Κλέβω λίγο από τις πρόβες για να ολοκληρωθεί η Μαιρούλα στη Θεσσαλονίκη και μετά βουρ».

Μίλησε ανοιχτά και για τις δυσκολίες που φέρνει η απαιτητική καθημερινότητα: «Δεν διανύω και την καλύτερη περίοδο της ζωής μου με τη φωνή μου, είχα πάθει και μια λαρυγγίτιδα». Παρά τις δυσκολίες, παραμένει δημιουργική και ανοιχτή σε νέα επαγγελματικά εγχειρήματα: «Εν τω μεταξύ είναι ένα ραντεβού που το αφήνω πολλά χρόνια γιατί με φλερτάρουν για ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μου είναι για ραδιόφωνο. Είπα φέτος που είναι τόσο ελαφριά τα πράγματα να κάνω και αυτό».

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, η Μαρία Σολωμού μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για τον εαυτό της. Όταν ρωτήθηκε τι θεωρεί πιο σέξι χαρακτηριστικό της, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Τις γάμπες μου». Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι οι άνθρωποι συχνά την παρεξηγούν: «Ότι είμαι σνόμπ». Όσο για τις στιγμές που τη δυσαρεστούν στις συνεντεύξεις ή στις δημόσιες εμφανίσεις της, εξομολογήθηκε: «Κάθε φορά που κάποιος με πετυχαίνει έξω από το θέατρο και μου τη στείνουνε, γκριντζάρω αφόρητα. Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος που έχει παρακολουθήσει τη Μερούλα για μισή ώρα θέλει να με ρωτήσει κάτι εντελώς άσχετο».

