Το μήνυμα της Μαρίνα Σάττι για το πρόβλημα υγείας που την κρατάει εκτός MadWalk

Όλα ήταν έτοιμα και έδειχναν πως η Μαρίνα Σάττι θα χάριζε στο κοινό μια εντυπωσιακή εμφανίση στο φετεινό MadWalk 2025 by Three Cents. Ωστόσο, ένα απρόσμενο πρόβλημα υγείας ανέτρεψε τον προγραμματισμό και την οδήγησε εκτός της φετινής διοργάνωσης. Η καλλιτέχνιδα, που τη χρονιά που πέρασε εκπροσώπησε τη χώρα μας στη Eurovision, αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή μια ανάσα πριν από την πρεμιέρα. Η είδηση για την ακύρωση της παρουσίας της στο MadWalk 2025 by Three Cents έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας. Η Μαρίνα Σάττι είχε προγραμματίσει να παρουσιάσει ένα μοναδικό act για λογαριασμό της MAC, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεψε να συνεχίσει τις προετοιμασίες.

H δισκογραφική της εταιρία Minos EMI επιβεβαίωσε επίσημα την ακύρωση, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς ιατρικούς λόγους. Στο σχετικό δελτίο Τύπου, η εταιρία τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί η γρήγορη ανάρρωση της τραγουδίστριας και εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους διοργανωτές του MadWalk 2025 by Three Cents για την κατανόηση.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Μαρίνα Σάττι θέλησε να μοιραστεί η ίδια με το κοινό της την προσωπική της περιπέτεια. Από το νοσοκομείο, δημοσίευσε ένα σύντομο μήνυμα, στο οποίο ανέφερε «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας».

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως θερμές ευχές και μηνύματα υποστήριξης από θαυμαστές και συναδέλφους, με όλους να εύχονται γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες.

