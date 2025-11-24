Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος

Μία νέα τηλεοπτική αντιπαράθεση αναδείχθηκε μέσα από τις πρόσφατες δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία μίλησε ανοιχτά για τον λόγο που δεν θα εμφανιζόταν ποτέ στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Οι τοποθετήσεις της παρουσιάστριας προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του δημοσιογράφου, ο οποίος έσπευσε να απαντήσει μέσα από τη δική του εκπομπή, οδηγώντας σε έναν δημόσιο διάλογο για τα όρια, τον τρόπο και τη φιλοσοφία των τηλεοπτικών συνεντεύξεων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στην εκπομπή Happy Day όπου αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα πήγαινε ποτέ στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Όπως η ίδια ανέφερε δε θα ένιωθε άνετα σε περίπτωση που πήγαινε ως καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

O Γιώργος Λιάγκας πήρε τη σκυτάλη και σχολίασε τη δήλωση της παρουσιάστριας στην εκπομπή του, αναφέροντας ότι: «Το αφήγημα είναι αυτό. Εγώ είμαι ο κακός και εσείς είστε αυτοί που υποχρεωτικά το κάνετε αυτό γιατί δεν είχατε άλλη επιλογή. Η Σίσσυ είπε κάτι σοβαρό, άφησε μία μπηχτούλα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μπηχτές. Ότι εγώ φέρνω σε άβολη θέση τους καλεσμένους. Ας μου φέρουν έναν. Μάλλον έχω προστατέψει κάποιους καλεσμένους. Από εκεί και πέρα, ότι δεν κάνω δημόσιες σχέσεις στις συνεντεύξεις, και θέλω να βγάλω τίτλους, αυτό έχω μάθει ως δημοσιογράφος. Ποτέ δεν έχω υποχρεώσει κάποιον να μου πει κάτι που δεν ήθελε».

Μετά από τις δηλώσεις του δημοσιογράφου η παρουσιάστρια ξαναπήρε το λόγο και απάντησε στον παρουσιαστή μέσα από την εκπομπή της. Όπως η ίδια είπε: «Θέλω να πω το εξής, επειδή αφορά εμένα προσωπικά αυτό που είπε για τις συνεντεύξεις. Εγώ δεν είπα ότι φέρνει σε δύσκολη θέση τους καλεσμένους του, γιατί για να πηγαίνουν, προφανώς δεν έρχονται (σε δύσκολη θέση). Εγώ είπα ότι νιώθω άβολα. Και θέλω να διευκρινίσω το εξής, για πολλούς μπορεί αυτός να είναι ο σωστός τρόπος συνέντευξης και όντως σίγουρα αυτός ο τρόπος συνέντευξης βγάζει μεγαλύτερους τίτλους. Τη δουλειά του ο Γιώργος Λιάγκας την κάνει πολύ καλά».

Και συνέχισε: «Εγώ δεν μπορώ να την κάνω έτσι, σε καμία περίπτωση. Άρα, όταν παρακολουθώ μια συνέντευξη, έρχομαι σε άβολη θέση κυρίως ως παρουσιάστρια, ως επαγγελματίας, όχι ως καλεσμένη. Λέω “τι ρώτησε τώρα;”, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ερώτηση. Δεν λέω ότι είναι κακός στη δουλειά του, αλλά εγώ νιώθω άβολα ορισμένες φορές».

Οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο παρουσιαστών ανέδειξαν διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στη συνέντευξη ως τηλεοπτικό εργαλείο. Η Σίσσυ Χρηστίδου υπογράμμισε την προσωπική της δυσφορία απέναντι σε έναν πιο αιχμηρό τρόπο ερωτήσεων ενώ ο Γιώργος Λιάγκας υπερασπίστηκε τη δημοσιογραφική του μεθοδολογία.

