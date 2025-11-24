Αγωνία, μουσική και ανατροπές στα knockouts του The Voice

Το The Voice μπήκε στη δεύτερη και πιο απαιτητική φάση των knockouts, με τους τέσσερις coaches να καλούνται μέσα σε τρεις συνεχόμενες βραδιές (21, 22 και 23 Νοεμβρίου) να περιορίσουν δραστικά τις ομάδες τους, επιλέγοντας ποιοι διαγωνιζόμενοι θα συνεχίσουν στα battles.

Οι μουσικές μονομαχίες ήταν εντυπωσιακές, οι αποφάσεις δύσκολες και το κλίμα στη σκηνή κινήθηκε ανάμεσα στη συγκίνηση, το χιούμορ και τις ανατροπές.

21/11 – Τα πρώτα 12 εισιτήρια και το πρώτο steal της βραδιάς

Το επεισόδιο της 21ης Νοεμβρίου άφησε πίσω του δώδεκα νέους «μονομάχους» που εξασφάλισαν θέση στα battles. Ο Χρήστος Μάστορας ήταν ο μόνος coach που ενεργοποίησε το steal, παίρνοντας την Εύα Παπαδάκη από την Έλενα Παπαρίζου και πυροδοτώντας τις πρώτες εντάσεις της βραδιάς. Οι κριτές βρέθηκαν μπροστά σε δύσκολα διλήμματα, αφού από τους 45 συνολικά παίκτες κάθε coach θα πρέπει τελικά να κρατήσει μόνο 15. Η διαδικασία αποδείχθηκε απαιτητική, με αρκετούς coaches να δυσκολεύονται να αποχωριστούν αγαπημένους παίκτες.





Στο μεταξύ, ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν παρέλειψε να βάλει τη δική του κωμική πινελιά, αποχαιρετώντας «για χάρη των knockouts» το μουστάκι του, σχολιάζοντας με χιούμορ το… φιλί της Παπαρίζου και του Μαζωνάκη («απλά ήθελαν να φασωθούν», όπως είπε ο Μάστορας), ενώ δεν σταμάτησε να πειράζει τους coaches για τις επιλογές τους. Ακόμη, αστειεύτηκε ότι στις δύσκολες αποφάσεις του Πάνου Μουζουράκη θα εμφανίζεται… ολόγραμμα του Κωστή Μαραβέγια.





22/11 – Έντεκα προκρίσεις, μηδενικά steals και μια μουσική σύμπραξη–έκπληξη

Στο επεισόδιο της 22ας Νοεμβρίου, 33 παίκτες ανέβηκαν στη σκηνή και μόνο 11 κατάφεραν να αποσπάσουν το «ναι» του coach τους. Σε αντίθεση με την προηγούμενη βραδιά, κανένας από τους τέσσερις coaches δεν ενεργοποίησε steal, επιλέγοντας να βασιστεί αποκλειστικά στις υπάρχουσες ομάδες τους.

Η στιγμή που σημάδεψε το επεισόδιο ήταν η αναπάντεχη συνεργασία του Χρήστου Μάστορα με τον Stan. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα medley με μεγάλες επιτυχίες τους και ερμήνευσαν για πρώτη φορά live ένα νέο κομμάτι στο οποίο συνέπραξαν και στιχουργικά, χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.





23/11 – Τρία steals, ένα ξέσπασμα και μια εμβληματική εμφάνιση–guest

Στο τρίτο επεισόδιο των knockouts (23/11), τα διλήμματα κορυφώθηκαν. Οι coaches προχώρησαν σε τρία steals, ολοκληρώνοντας έτσι τις ομάδες τους για τα battles.





Αναλυτικά:

Γιώργος Μαζωνάκης: κράτησε την Ελένη Τσαρίδου και τον Δημήτρη Ευθυμίου, ενώ έκανε steal τη Μαρίνα Μεμουσάι από την ομάδα της Παπαρίζου.

κράτησε την Ελένη Τσαρίδου και τον Δημήτρη Ευθυμίου, ενώ έκανε steal τη Μαρίνα Μεμουσάι από την ομάδα της Παπαρίζου. Χρήστος Μάστορας: πέρασε στα battles με την Κατερίνα Κουτσιούλη, τη Μαρία Κοσμάτου και τον Σπύρο Βλαχιώτη, τον οποίο επίσης πήρε από την Παπαρίζου.

πέρασε στα battles με την Κατερίνα Κουτσιούλη, τη Μαρία Κοσμάτου και τον Σπύρο Βλαχιώτη, τον οποίο επίσης πήρε από την Παπαρίζου. Έλενα Παπαρίζου: προκρίθηκαν από την ομάδα της ο Μιχάλης Κουτελιέρης, ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος και η Ιφιγένεια Θεοδωροπούλου, ενώ έκανε steal τη Χαριτίνα Ανδριανοπούλου.

προκρίθηκαν από την ομάδα της ο Μιχάλης Κουτελιέρης, ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος και η Ιφιγένεια Θεοδωροπούλου, ενώ έκανε steal τη Χαριτίνα Ανδριανοπούλου. Πάνος Μουζουράκης: συνεχίζει με τη Μαρία Μιχαήλ και τον Νίκο Συνολάκη.





Τη βραδιά «τάραξε» και η έντονη αντίδραση του Μαζωνάκη για τις εμφανίσεις κάποιων παικτών του. Ο coach δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, δηλώνοντας πως έχει χαθεί ο υγιής ανταγωνισμός: «Θα τους σπάσω τα κεφάλια και των δύο… Βλέπω ότι σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να δείχνουν επιθετικότητα, λες και πρέπει να τσαμπουκαλεύονται. Ακόμα και οι γυναίκες τραγουδούν κάνοντας κινήσεις σαν να πλακώνονται», είπε σε μια από τις πιο έντονες στιγμές της σεζόν, με την Παπαρίζου να προσπαθεί να τον ηρεμήσει.





Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια δυνατή εμφάνιση–έκπληξη: ο Κώστας Τουρνάς ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, παρουσιάζοντας ένα medley με διαχρονικές επιτυχίες. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, εμφανώς συγκινημένος, τον αποθέωσε λέγοντας: «Σε θαυμάζω απεριόριστα… έχεις κατακτήσει το “για πάντα”. Είναι σαν να ορκίστηκες από το πρώτο τραγούδι ότι θα αγαπάς τη μουσική για πάντα — και το τήρησες.»





