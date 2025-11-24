Streaming News 24.11.2025

Το σύμπαν του Game of Thrones μεγαλώνει – Πράσινο φως για 2η σεζόν πήρε το A Knight of the Seven Kingdoms

Η HBO επενδύει εκ νέου στο σύμπαν του «Game of Thrones» ανακοινώνοντας τη συνέχεια της σειράς παρότι η πρεμιέρα της πρώτης σεζόν δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η HBO ανακοίνωσε την ανανέωση της σειράς «A Knight of the Seven Kingdoms» για δεύτερη σεζόν, παρότι η πρεμιέρα της πρώτης δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Η σειρά θα προβληθεί για πρώτη φορά στις 18 Ιανουαρίου 2026, ενώ η δεύτερη σεζόν αναμένεται να κάνει ντεμπούτο το 2027. Το νέο αυτό κεφάλαιο του τηλεοπτικού σύμπαντος του «Game of Thrones» αποτελεί prequel που τοποθετείται περίπου έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς και βασίζεται στις νουβέλες του George R. R. Martin με τίτλο «Tales of Dunk and Egg».

Πρωταγωνιστής είναι ο Ser Duncan the Tall, ένας περιπλανώμενος ιππότης του Westeros, τον οποίο υποδύεται ο Peter Claffey. Στο πλευρό του βρίσκεται ο νεαρός ακόλουθός του Egg, τον οποίο ερμηνεύει ο Dexter Sol Ansell. Η σειρά παρακολουθεί τις περιπέτειες των δύο ηρώων μέσα σε μια εποχή λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά γεμάτη πολιτικές ζυμώσεις, μυστικά και τις πρώτες ρίζες των δυναστειών που κυριάρχησαν στη μετέπειτα ιστορία των Siete Reinos.

Η ανακοίνωση της ανανέωσης έγινε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια παρουσίασης προγράμματος από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο περιεχομένου της HBO και της HBO Max, Casey Bloys. Στην ίδια εκδήλωση αποκαλύφθηκε επίσης ότι το άλλο μεγάλο prequel του franchise, η σειρά «House of the Dragon», ανανεώθηκε για τέταρτη σεζόν ενώ η τρίτη θα προβληθεί το καλοκαίρι του 2026.

Η Francesca Orsi, εκτελεστική αντιπρόεδρος του HBO Programming και επικεφαλής των δραματικών σειρών και ταινιών της πλατφόρμας, τόνισε τον ενθουσιασμό του δικτύου για την επέκταση του τηλεοπτικού σύμπαντος του George R. R. Martin. Όπως δήλωσε «είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να προσφέρουμε νέες σεζόν αυτών των δύο σειρών τα επόμενα τρία χρόνια στους εκατομμύρια θαυμαστές του κόσμου του Game of Thrones». Συμπλήρωσε επίσης ότι η ιστορία του Dunk και του Egg θα αποτελέσει «μια εμπνευσμένη αφήγηση ενός αουτσάιντερ την οποία ο George και ο Ira Parker έχουν αποτυπώσει με εξαιρετικό τρόπο». Το καστ της σειράς περιλαμβάνει επίσης τους Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan Lawlor και Daniel Monks.

Τη δημιουργία της σειράς συνυπογράφουν ο George R. R. Martin και ο Ira Parker. Με την ανανέωση να ανακοινώνεται πριν από την πρεμιέρα, η HBO επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι το σύμπαν του «Game of Thrones» εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες του τηλεοπτικού της καταλόγου, με τις νέες ιστορίες να αναμένεται να προσελκύσουν τόσο τους παλιούς όσο και τους νέους θεατές.

