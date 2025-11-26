Celeb News 26.11.2025

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

Κατερίνα Καινούργιου
Η αποκάλυψη με αφορμή τις δηλώσεις των Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από τη στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, δεν διστάζει να μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματα και τις εμπειρίες της μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα. Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη.

Η ίδια είχε ήδη αναφέρει ότι το κοριτσάκι που περιμένει θα αποκτήσει δύο νονούς: έναν από το κοντινό περιβάλλον της και έναν από την πλευρά του συντρόφου της. Στη σημερινή εκπομπή, όμως, έδωσε για πρώτη φορά συγκεκριμένο όνομα.

κατερίνα καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για τη στήριξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εγκυμοσύνη της

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε μετά τις δηλώσεις των Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλου, οι οποίοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως θα μπορούσαν εκείνοι να βαφτίσουν το μωρό, η Κατερίνα θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. «Τους ευχαριστώ πολύ για την ευγενική τους διάθεση, πραγματικά το εκτίμησα. Ωστόσο, έχω ήδη αποφασίσει ότι η φίλη μου η Ζωή θα είναι η νονά του μικρού όταν έρθει στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Να υπενθυμίσουμε πως η Ζωή στην οποία αναφέρθηκε είναι η επιχειρηματίας Ζωή Μπόικου, ιδιοκτήτρια της εταιρείας καλλυντικών ZOEVA COSMETICS και στενή φίλη της παρουσιάστριας.


Διάβασε επίσης: Η έκπληξη που έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να λυγίσει on air

Δες κι αυτό… 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
