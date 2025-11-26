Fashion 26.11.2025

Το βελούδινο κολάν είναι το αναπάνετχο trend που θα αναβαθμίσει την γκαρνταρόμπα σου

Τα βελούδινα leggings επιστρέφουν δυναμικά με νέα υφές, έντονες αποχρώσεις και φρέσκους συνδυασμούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνεση συνεχίζει να κυριαρχεί στη σύγχρονη μόδα, όμως πια δεν εμφανίζεται μόνη της. Οι σχεδιαστές επενδύουν σε υφές που συνδυάζουν ευελιξία και πολυτέλεια, και έτσι το βελούδινο κολάν, ένα κομμάτι που κάποτε θεωρούνταν καθαρά casual, αποκτά ανανεωμένη δυναμική και μεταμορφώνεται σε βασικό στοιχείο της φετινής γκαρνταρόμπας.

Από στενές γραμμές μέχρι ελαφρώς καμπυλωτές, οι νέες εκδοχές τους ξεφεύγουν από το sporty ύφος. Πια δεν τα βλέπουμε μόνο με sneakers και cozy φούτερ, αλλά με κομψά τακούνια, ladylike μποτάκια και structured jackets, φέρνοντας έναν αέρα πολυτέλειας σε σύνολα που παραμένουν λειτουργικά για όλη την ημέρα.

https://www.versace.com/

Διάβασε επίσης: Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις

Ο αντίκτυπος των μεγάλων οίκων

Στα πρόσφατα shows, οι σχεδιαστές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελούδινη υφή. Ο οίκος Gucci τα ενέταξε σε looks με έντονους, φωτεινούς τόνους που αναδεικνύουν την ιριδίζουσα επιφάνειά τους, συνδυάζοντάς τα με tops πιο θεατρικά, όπως μπλούζες με volume στα μανίκια ή εντυπωσιακά prints.

Παράλληλα, πριν την ανανέωση της δημιουργικής του διεύθυνσης, ο οίκος παρουσίασε βελούδινα leggings στολισμένα με το χαρακτηριστικό GG, τα οποία έδωσαν glam διάθεση όταν φορέθηκαν με statement fur jackets και γόβες με γλυπτική αισθητική. Στο ίδιο κλίμα, Versace και Emporio Armani πρότειναν το κλασικό μαύρο βελούδινο κολάν σε πιο urban και νεανικές εκδοχές, άλλοτε με έντονα χρωματιστά outerwear και άλλοτε με mini dresses.

gucci_veloudino_kolan
www.gucci.com

Ένα ύφασμα με πολλές δυνατότητες

Η νέα γενιά των βελούδινων κολάν κατασκευάζεται από ελαστικές υφές που αγκαλιάζουν το σώμα και επιτρέπουν εύκολους συνδυασμούς. Εκτός από το διαχρονικό μαύρο, υιοθετούν τις αποχρώσεις της εποχής, γκρι, μπορντό, plum και μωβ αμέθυστο, χρώματα που εκπέμπουν θέρμη και ταιριάζουν απόλυτα στη χειμωνιάτικη παλέτα.

Ταιριάζουν ιδανικά με σατέν tops, αλλά λειτουργούν εξίσου καλά με πιο απλά κομμάτια όπως ένα λευκό πουκάμισο. Είναι επίσης τέλεια για layering κάτω από φορέματα ή μίνι φούστες, δίνοντας μια διακριτική λάμψη που κάνει το σύνολο πιο ενδιαφέρον χωρίς να χάνει την άνεσή του.

Διάβασε επίσης: Χαλάνε συνέχεια τα πουλόβερ σου; Αυτά τα tricks θα τα διατηρήσουν αφράτα για χρόνια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trend
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 ιδέες για γεύματα που είναι πλούσια σε μαγνήσιο και βιταμίνη D σε κάθε μπουκιά.

5 ιδέες για γεύματα που είναι πλούσια σε μαγνήσιο και βιταμίνη D σε κάθε μπουκιά.

26.11.2025
Επόμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

26.11.2025

Δες επίσης

Η απρόσμενη απόχρωση μάσκαρα που χρησιμοποιούν οι make-up artists για να «ανοίγουν» το βλέμμα
Beauty

Η απρόσμενη απόχρωση μάσκαρα που χρησιμοποιούν οι make-up artists για να «ανοίγουν» το βλέμμα

26.11.2025
Η συγκλονιστική καμπάνια της Ελεονώρας Μελέτη για τη βία κατά των Γυναικών
Life

Η συγκλονιστική καμπάνια της Ελεονώρας Μελέτη για τη βία κατά των Γυναικών

26.11.2025
5 ιδέες για γεύματα που είναι πλούσια σε μαγνήσιο και βιταμίνη D σε κάθε μπουκιά.
Life

5 ιδέες για γεύματα που είναι πλούσια σε μαγνήσιο και βιταμίνη D σε κάθε μπουκιά.

26.11.2025
Αυτά είναι τα ζώδια που έχουν το καλύτερο γούστο στη διακόσμηση
Life

Αυτά είναι τα ζώδια που έχουν το καλύτερο γούστο στη διακόσμηση

25.11.2025
Συγκινητικό AI video «ζωντανεύει» την Ελένη Τοπαλούδη, την Κυριακή Γρίβα και τη Γαρυφαλλιά Ψαρράκου
Life

Συγκινητικό AI video «ζωντανεύει» την Ελένη Τοπαλούδη, την Κυριακή Γρίβα και τη Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

25.11.2025
(ΟΗΕ): Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο
Life

(ΟΗΕ): Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο

25.11.2025
Μήπως το phubbing καταστρέφει τη σχέση σου; Τι προτείνουν οι ειδικοί
Life

Μήπως το phubbing καταστρέφει τη σχέση σου; Τι προτείνουν οι ειδικοί

25.11.2025
Ο οίκος Gucci επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027
Fashion

Ο οίκος Gucci επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027

25.11.2025
Η Βίκυ Καγιά μιλά για την on stage συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά στα MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Βίκυ Καγιά μιλά για την on stage συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά στα MadWalk 2025 by Three Cents

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα