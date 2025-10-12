Μουσικά Νέα 12.10.2025

Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

Ο Louis Tomlinson μιλάει ανοιχτά για τη δύσκολη στιγμή του αποχαιρετισμού των One Direction, τη φιλία του με τον Liam Payne
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Louis Tomlinson, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τη στιγμή που το δημοφιλές boy band αποφάσισε να διακόψει τη δράση του το 2015. Ο Βρετανός τραγουδιστής μίλησε στο podcast «The Diary Of A CEO» του Steven Bartlett, μια συνέντευξη που παρουσιάστηκε σε επιλεγμένες αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην εκτενή, σχεδόν δίωρη συζήτηση, ο Louis Tomlinson αναφέρθηκε στη διαδρομή του με το συγκρότημα, στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών, αλλά και στον θάνατο του Liam Payne το 2024, μια απώλεια που, όπως παραδέχθηκε, «άλλαξε για πάντα» τον τρόπο που βλέπει το παρελθόν του με τους One Direction.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Louis Tomlinson: Μιλά για τον χαμό του Liam Payne στην επέτειο των 15 χρόνων των One Direction

Μιλώντας για τη συνάντηση που οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος, ο Louis Tomlinson θυμήθηκε τη στιγμή με απόλυτη διαύγεια. «Εκείνη την ημέρα, η ατμόσφαιρα ήταν ψυχρή. Δεν έχω ξανααισθανθεί ποτέ κάτι τέτοιο σε ένα δωμάτιο. Υπήρχε μια αίσθηση κενού». Ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως τότε ήταν «αφελής», καθώς ζητούσε επίμονα να μάθει πόσο θα διαρκούσε η παύση της μπάντας. «Δεν πήρα ποτέ απάντηση σε αυτή την ερώτηση, κάτι που τώρα καταλαβαίνω. Νομίζω πως όσοι εμπλέκονταν δεν είχαν το θάρρος να πουν την αλήθεια», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όσο για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης των One Direction, ο Louis Tomlinson απάντησε με συγκρατημένη ειλικρίνεια: «Ποτέ μη λες ποτέ. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήταν σωστό να γίνει κάτι τέτοιο μετά τον θάνατο του Liam Payne». Ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Ας πούμε, για χάρη της συζήτησης, ότι μετά από 25 χρόνια κάποιος μάς προσφέρει μια τεράστια πρόταση για να επανενωθούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Και το ειρωνικό είναι πως κανείς δεν θα ήθελε περισσότερο την επανένωση από τον ίδιο τον Liam. Θα έλεγα πως ήμουν δεύτερος μετά από εκείνον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Liam Payne πέθανε σε ηλικία 31 ετών τον Οκτώβριο του 2024 ύστερα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, άφησε πίσω του τον 8 χρονών γιο του Bear Grey, καρπό της σχέσης του με τη Cheryl Cole. Ο Louis Tomlinson αποκάλυψε ότι έμαθε τα νέα από τον Niall Horan και έπειτα έγραψε ένα μακροσκελές μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τον Liam ως «έναν από τους καλύτερούς μου φίλους, τον αδελφό μου». «Θα μπορούσα να μιλάω όλη μέρα για το πόσο υπέροχος ήταν. Όλοι τον θαυμάζαμε. Ίσως τότε να μην είχαμε το θάρρος να το παραδεχτούμε, αλλά τον βλέπαμε σαν πρότυπο», είπε ο Louis Tomlinson.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ακόμη ότι θα εμφανιστεί μαζί με τον Zayn Malik σε μια νέα σειρά του Netflix, η οποία θα επικεντρώνεται σε ένα ταξίδι γεμάτο «επανένωση, εξερεύνηση και γέλιο». Στα τρία επεισόδια της σειράς, οι δύο καλλιτέχνες θα μοιράζονται προσωπικές συζητήσεις για τη ζωή, την αγάπη, την απώλεια και τη σχέση τους με την πατρότητα. Η ειλικρίνεια και η ωριμότητα με τις οποίες ο Louis Tomlinson αντιμετωπίζει το παρελθόν του στους One Direction αποδεικνύουν ότι, ακόμη και μέσα από τη νοσταλγία και τη θλίψη, η φιλία και η μουσική εξακολουθούν να ενώνουν.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Louis Tomlinson-Zayn Malik: Ξανά μαζί στη νέα σειρά του Netflix

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Louis Tomlinson ONE DIRECTION
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

12.10.2025
Επόμενο
Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

12.10.2025

Δες επίσης

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia

12.10.2025
Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

11.10.2025
Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

11.10.2025
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

08.10.2025