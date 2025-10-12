Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

Ο Louis Tomlinson, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τη στιγμή που το δημοφιλές boy band αποφάσισε να διακόψει τη δράση του το 2015. Ο Βρετανός τραγουδιστής μίλησε στο podcast «The Diary Of A CEO» του Steven Bartlett, μια συνέντευξη που παρουσιάστηκε σε επιλεγμένες αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην εκτενή, σχεδόν δίωρη συζήτηση, ο Louis Tomlinson αναφέρθηκε στη διαδρομή του με το συγκρότημα, στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών, αλλά και στον θάνατο του Liam Payne το 2024, μια απώλεια που, όπως παραδέχθηκε, «άλλαξε για πάντα» τον τρόπο που βλέπει το παρελθόν του με τους One Direction.

Διάβασε επίσης: Louis Tomlinson: Μιλά για τον χαμό του Liam Payne στην επέτειο των 15 χρόνων των One Direction

Μιλώντας για τη συνάντηση που οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος, ο Louis Tomlinson θυμήθηκε τη στιγμή με απόλυτη διαύγεια. «Εκείνη την ημέρα, η ατμόσφαιρα ήταν ψυχρή. Δεν έχω ξανααισθανθεί ποτέ κάτι τέτοιο σε ένα δωμάτιο. Υπήρχε μια αίσθηση κενού». Ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως τότε ήταν «αφελής», καθώς ζητούσε επίμονα να μάθει πόσο θα διαρκούσε η παύση της μπάντας. «Δεν πήρα ποτέ απάντηση σε αυτή την ερώτηση, κάτι που τώρα καταλαβαίνω. Νομίζω πως όσοι εμπλέκονταν δεν είχαν το θάρρος να πουν την αλήθεια», ανέφερε.

Όσο για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης των One Direction, ο Louis Tomlinson απάντησε με συγκρατημένη ειλικρίνεια: «Ποτέ μη λες ποτέ. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήταν σωστό να γίνει κάτι τέτοιο μετά τον θάνατο του Liam Payne». Ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Ας πούμε, για χάρη της συζήτησης, ότι μετά από 25 χρόνια κάποιος μάς προσφέρει μια τεράστια πρόταση για να επανενωθούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Και το ειρωνικό είναι πως κανείς δεν θα ήθελε περισσότερο την επανένωση από τον ίδιο τον Liam. Θα έλεγα πως ήμουν δεύτερος μετά από εκείνον».

Ο Liam Payne πέθανε σε ηλικία 31 ετών τον Οκτώβριο του 2024 ύστερα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, άφησε πίσω του τον 8 χρονών γιο του Bear Grey, καρπό της σχέσης του με τη Cheryl Cole. Ο Louis Tomlinson αποκάλυψε ότι έμαθε τα νέα από τον Niall Horan και έπειτα έγραψε ένα μακροσκελές μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τον Liam ως «έναν από τους καλύτερούς μου φίλους, τον αδελφό μου». «Θα μπορούσα να μιλάω όλη μέρα για το πόσο υπέροχος ήταν. Όλοι τον θαυμάζαμε. Ίσως τότε να μην είχαμε το θάρρος να το παραδεχτούμε, αλλά τον βλέπαμε σαν πρότυπο», είπε ο Louis Tomlinson.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ακόμη ότι θα εμφανιστεί μαζί με τον Zayn Malik σε μια νέα σειρά του Netflix, η οποία θα επικεντρώνεται σε ένα ταξίδι γεμάτο «επανένωση, εξερεύνηση και γέλιο». Στα τρία επεισόδια της σειράς, οι δύο καλλιτέχνες θα μοιράζονται προσωπικές συζητήσεις για τη ζωή, την αγάπη, την απώλεια και τη σχέση τους με την πατρότητα. Η ειλικρίνεια και η ωριμότητα με τις οποίες ο Louis Tomlinson αντιμετωπίζει το παρελθόν του στους One Direction αποδεικνύουν ότι, ακόμη και μέσα από τη νοσταλγία και τη θλίψη, η φιλία και η μουσική εξακολουθούν να ενώνουν.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Louis Tomlinson-Zayn Malik: Ξανά μαζί στη νέα σειρά του Netflix