Beauty 26.11.2025

Η απρόσμενη απόχρωση μάσκαρα που χρησιμοποιούν οι make-up artists για να «ανοίγουν» το βλέμμα

gkri_mascara
Η γκρι μάσκαρα επιστρέφει από τα επαγγελματικά σετ στο καθημερινό νεσεσέρ, χαρίζοντας διακριτική ένταση και φυσικό άνοιγμα στο βλέμμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από χρόνια όπου το βαθύ μαύρο και το ζεστό καφέ μονοπωλούσαν τις βλεφαρίδες, μια νέα, απρόσμενα εκλεπτυσμένη απόχρωση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, η γκρι μάσκαρα. Ουδέτερη, φωτεινή, λεπτή, ανοίγει το βλέμμα χωρίς να το βαραίνει και ταιριάζει σε κάθε επιδερμίδα.

Η άνοδος αυτής της τάσης οφείλεται εν μέρει στη δυναμική των social media, όπου οι beauty content creators στο TikTok ανέδειξαν τις «ατσάλινες» βλεφαρίδες ως νέο σύμβολο μιας σύγχρονης, κομψής αισθητικής. Παρά τη διαδικτυακή της δημοφιλία, η γκρι μάσκαρα δεν είναι καινούργια εφεύρεση. Για δεκαετίες αποτελούσε μυστικό όπλο των επαγγελματιών στο σινεμά και στις editorial φωτογραφήσεις, όταν το μαύρο φαινόταν πολύ βαρύ για τον φακό ή δημιουργούσε ανεπιθύμητες αντιθέσεις.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Το πλεονέκτημά της είναι η μοναδική προσαρμοστικότητα. Σε όσους έχουν ανοιχτές βλεφαρίδες, χαρίζει βάθος χωρίς να σκληραίνει τα χαρακτηριστικά, προσφέροντας μια απαλότητα που μοιάζει απόλυτα φυσική. Σε σκούρες επιδερμίδες λειτουργεί σαν φωτεινό σημείο αντίθεσης που καθαρίζει το βλέμμα, ενώ σε μεσαίους τόνους συνδυάζει τη θερμή αίσθηση του καφέ με μια δροσερή, σύγχρονη διάσταση. Τα γαλανά και τα πράσινα μάτια αποκτούν μια σχεδόν κινηματογραφική καθαρότητα, σαν το φως να αντανακλά απαλά πάνω τους και να αναδεικνύει τις χρωματικές τους αποχρώσεις.

@frenchtouchofmakeup WOW grey mascara is the winter shade @martinecosmetics ♬ all the pretty girls using this –


Αυτό που την κάνει τόσο ιδιαίτερη είναι η ισορροπία της. Εκεί όπου το μαύρο δημιουργεί δραματικότητα και το καφέ χαρίζει απαλότητα, το γκρι προσφέρει μια μετρημένη, εκλεπτυσμένη ένταση που ανοίγει το βλέμμα χωρίς να το κυριαρχεί. Είναι μια λεπτομέρεια που δεν φωνάζει, αλλά κάνει ακριβώς όση διαφορά χρειάζεται για να αναβαθμίσει το συνολικό look. Πρόκειται για ένα προϊόν που αποδεικνύει ότι η αληθινή κομψότητα βρίσκεται συχνά στις πιο ήρεμες, ανεπιτήδευτες επιλογές, αυτές που δείχνουν ότι «ξέρεις», χωρίς να προσπαθείς.

beauty beauty trends
