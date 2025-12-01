MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 01.12.2025

Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Το συναρπαστικό video με τη σύγχρονη αισθητική

Αντώνης Ρέμος Δευτέρα
Ο κορυφαίος ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Αντώνης Ρέμος οπτικοποιεί τη νέα του επιτυχία «Δευτέρα» μέσα από ένα music video με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που καθηλώνει. Με μινιμαλιστική και σύγχρονη noir αισθητική καθώς και συμβολισμούς, το video περιγράφει την απουσία και τη μοναξιά, επικεντρώνοντας σ’ έναν άνθρωπο που νιώθει κάτι που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή, λίγο έως πολύ: ότι είμαστε μόνοι σ’ έναν δικό μας μικρόκοσμο, ακόμα κι όταν γύρω μας υπάρχουν κι άλλοι.

Με τη «Δευτέρα», το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο album που ετοιμάζει, ο κορυφαίος ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos.

Αντώνης Ρέμος

Διάβασε επίσης: Μιχάλης Κουινέλης Stavento και Αναστασία σε μια εκρηκτική συνεργασία

Η «Δευτέρα», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και ξεχωρίζει στο Spotify και τα ραδιόφωνα όπου μπήκε αμέσως στο top10 των charts, ενώ είναι viral στα social media με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να αποτελεί πλέον σλόγκαν.

Αντώνης Ρέμος

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μάς έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα». Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Βρείτε τη «Δευτέρα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Antonis-Remos-Deutera

Διάβασε επίσης: IPNOS – TSO feat Marina Satti: Το single που θα ξυπνήσει το παιδί μέσα σου

