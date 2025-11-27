MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 27.11.2025

Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση

Τρεις άνδρες στρέφονται δικαστικά κατά του Kevin Spacey με δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026 ενώ ο ηθοποιός αρνείται όλες τις κατηγορίες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Kevin Spacey βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο σοβαρών δικαστικών διενέξεων, αυτή τη φορά στο πλαίσιο τριών αστικών αγωγών που έχουν κατατεθεί από τρεις άνδρες στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Οι ενάγοντες κατηγορούν τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις οι οποίες, όπως ισχυρίζονται, έλαβαν χώρα σε διαφορετικές περιστάσεις από το 2000 έως το 2013. Σύμφωνα με το BBC, κατά τη διάρκεια ακρόασης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου πρότεινε ως προσωρινή ημερομηνία έναρξης της δίκης την 12η Οκτωβρίου 2026. Το δικαστήριο εξετάζει ακόμη αν οι τρεις υποθέσεις θα συνεκδικαστούν σε μία ενιαία διαδικασία, ώστε οι διάδικοι να μην κληθούν να καταθέσουν επανειλημμένα, ή αν θα ακολουθήσουν τρεις διαδοχικές δίκες.

Ο Kevin Spacey έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Για δύο από τις τρεις υποθέσεις έχει ήδη καταθέσει επίσημη διάψευση, ενώ για την τρίτη δεν έχει ακόμη παραδώσει υπερασπιστικό υπόμνημα. Το 2023 ο ηθοποιός είχε αθωωθεί από εννέα ποινικές κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων στο Λονδίνο, έπειτα από πολύκροτη δίκη που είχε απασχολήσει διεθνώς τα μέσα ενημέρωσης. Δύο από τους ενάγοντες είχαν καταθέσει και κατά την ποινική διαδικασία. Ο ένας από αυτούς, γνωστός μόνο με τα αρχικά LNP, ισχυρίζεται ότι ο Kevin Spacey τον «επιτέθηκε σκόπιμα» περίπου δώδεκα φορές στο διάστημα μεταξύ 2000 και 2005. Ο δεύτερος άνδρας, αναφερόμενος ως GHI, δηλώνει ότι γνώρισε τον Kevin Spacey σε εργαστήριο του θεάτρου Old Vic του Λονδίνου και υποστηρίζει ότι υπέστη ψυχιατρική βλάβη και οικονομική ζημιά λόγω μιας επίθεσης που, όπως ισχυρίζεται, συνέβη το 2008. Ο Kevin Spacey διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του Old Vic από το 2004 έως το 2013. Ο συγκεκριμένος ενάγων είχε αρχικά καταθέσει αγωγή το 2022, όμως η υπόθεσή του ανεστάλη όταν οι ποινικές κατηγορίες τέθηκαν υπό εξέταση.

Ο τρίτος ενάγων, Ruari Cannon, έχει επιλέξει να μην διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο Ruari Cannon συμμετείχε στην παράσταση του Tennessee Williams με τίτλο «Sweet Bird of Youth» στο Old Vic το 2013 και ισχυρίζεται ότι ο Kevin Spacey τον άγγιξε ανάρμοστα σε πάρτι μετά την πρεμιέρα της παράστασης. Ο ίδιος εμφανίστηκε το 2024 στο ντοκιμαντέρ της Channel 4 με τίτλο «Spacey Unmasked». Ο Kevin Spacey απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την καταγγελία, δηλώνοντας ότι «η κατηγορία είναι γελοία και δεν συνέβη ποτέ».

Η Elizabeth Anne Gumbel, η οποία εκπροσωπεί τους τρεις ενάγοντες, υποστήριξε στις γραπτές της τοποθετήσεις ότι η υπόθεση θα πρέπει να εκδικαστεί σε μία ενιαία δίκη, προκειμένου να αποφευχθεί η πολλαπλή εξέταση ίδιων μαρτυριών τόσο από τους ενάγοντες όσο και από τον Kevin Spacey. Ο Kevin Spacey, αν και έχει στο παρελθόν αναφερθεί σε «κακή συμπεριφορά» και έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε «υπερβολικά διαχυτικός» σε ορισμένες περιστάσεις, έχει δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τον όρο «grope» για να περιγράψει τις πράξεις του.

Στην ποινική δίκη του 2023 ο ηθοποιός είχε αθωωθεί για επτά κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Η έκβαση της νέας αστικής διαδικασίας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τα όρια της εξουσίας, της δημοσιότητας και της συναίνεσης στον χώρο της ψυχαγωγίας βρίσκεται πιο έντονα από ποτέ στο δημόσιο διάλογο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

