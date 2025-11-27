MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 27.11.2025

Πόσο iconic το θες; Η Τάμτα καινοτομεί ξανά με το νέο double single της

Τάμτα
Η iconic performer δίνει ξανά τον καλύτερό της εαυτό αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει όρια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ανατρεπτική, experimental, πολύπλευρη. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά της Τάμτα, η οποία πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά κυκλοφορώντας τo double single της «Σώμα δανεικό – Σε είδα σε μένα».

Η iconic performer δίνει ξανά τον καλύτερό της εαυτό αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει όρια. Με την ευρηματικότητά της στο peak η Τάμτα προσθέτει ακόμα ένα πρωτοποριακό music project στον κατάλογό της, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Kiki Music.

MadWalk 2025 Τάμτα
Photo: Akim Tsatsoulis

Το «Σώμα Δανεικό» είναι σε μουσική των TEO.x3, N1KT, ενώ οι στίχοι των Anastasios Tsordas, Barbara Argyrou, N1KT0, TEO.x3. Το «Σε είδα σε μένα», το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει γεωργιανούς στίχους, είναι σε μουσική των TEO.x3, Dj kapnos 7.70 και τους στίους υπογράφουν οι Tamta, Anastasios Tsordas, ody icon, Dj kapnos 7.70. Η Τάμτα μετά το εθιστικό «OOH AHH» έρχεται να μας εθίσει πάλι και τα καταφέρνει!

Τάμτα

Μάλιστα, η pop star παρουσίασε το νέο της μουσικό project στη σκηνή του MadWalk 2025 με ένα αισθητικά άρτιο σκηνικό, το οποίο επιμελήθηκε ο Bill Roxenos:

@minosemi @TamtaOfficial at MADWALK ▪️ DOUBLE SINGLE drops tonight at midnight @Mad TV #tamta #madwalk ♬ πρωτότυπος ήχος – Minos EMI

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://tamta.lnk.to/SOMADANEIKO

