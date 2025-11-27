Πόσο iconic το θες; Η Τάμτα καινοτομεί ξανά με το νέο double single της

Η iconic performer δίνει ξανά τον καλύτερό της εαυτό αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει όρια

Ανατρεπτική, experimental, πολύπλευρη. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά της Τάμτα, η οποία πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά κυκλοφορώντας τo double single της «Σώμα δανεικό – Σε είδα σε μένα».

Η iconic performer δίνει ξανά τον καλύτερό της εαυτό αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει όρια. Με την ευρηματικότητά της στο peak η Τάμτα προσθέτει ακόμα ένα πρωτοποριακό music project στον κατάλογό της, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Kiki Music.

Το «Σώμα Δανεικό» είναι σε μουσική των TEO.x3, N1KT, ενώ οι στίχοι των Anastasios Tsordas, Barbara Argyrou, N1KT0, TEO.x3. Το «Σε είδα σε μένα», το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει γεωργιανούς στίχους, είναι σε μουσική των TEO.x3, Dj kapnos 7.70 και τους στίους υπογράφουν οι Tamta, Anastasios Tsordas, ody icon, Dj kapnos 7.70. Η Τάμτα μετά το εθιστικό «OOH AHH» έρχεται να μας εθίσει πάλι και τα καταφέρνει!

Μάλιστα, η pop star παρουσίασε το νέο της μουσικό project στη σκηνή του MadWalk 2025 με ένα αισθητικά άρτιο σκηνικό, το οποίο επιμελήθηκε ο Bill Roxenos:

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://tamta.lnk.to/SOMADANEIKO

