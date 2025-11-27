MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 27.11.2025

Αντώνης Ρέμος: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου videoclip «Δευτέρα»

Αντώνης Ρέμος
Η «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, θα έρθει σε λίγες ημέρες και στο YouTube με ένα εντυπωσιακό music video
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Αντώνης Ρέμος κάνει τη «Δευτέρα» συναρπαστική με το νέο του τραγούδι που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες και έχει σαρωτική υποδοχή, ενώ ο στίχος «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» έχει ήδη γίνει σλόγκαν.

Η «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, θα έρθει σε λίγες ημέρες και στο YouTube με ένα εντυπωσιακό music video. Με minimal και cinematic αισθητική αλλά και γεμάτο συμβολισμούς, το video έχει ως πρωταγωνιστή τον Αντώνη Ρέμο και οι εικόνες «ζωντανεύουν» το βαθύ συναίσθημα.

Αντώνης Ρέμος

Διάβασε επίσης: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση

Το video επικεντρώνεται σ’ έναν άνθρωπο που παλεύει µε ένα αίσθηµα που όλοι έχουμε νιώσει: ότι είμαστε µόνοι στον κόσµο ακόμα και όταν κοντά μας βρίσκονται κι άλλοι άνθρωποι.

Αντώνης Ρέμος

Η «Δευτέρα» μπήκε αμέσως στη λίστα των αγαπημένων τραγουδιών του κοινού και ξεχωρίζει στο Spotify, τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, ενώ αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής.

Αντώνης Ρέμος

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μάς έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα».

Αντώνης Ρέμος

Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Αντώνης Ρέμος

Βρείτε τη «Δευτέρα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Antonis-Remos-Deutera

Διάβασε επίσης: Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
VIDEOCLIP ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ νέα τραγούδια ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Παρίσι σε ρυθμούς Mariah Carey – Το viral video με τον Jikamanu να χορεύει κάτω από το χιόνι

Το Παρίσι σε ρυθμούς Mariah Carey – Το viral video με τον Jikamanu να χορεύει κάτω από το χιόνι

27.11.2025
Επόμενο
Πόσο iconic το θες; Η Τάμτα καινοτομεί ξανά με το νέο double single της

Πόσο iconic το θες; Η Τάμτα καινοτομεί ξανά με το νέο double single της

27.11.2025

Δες επίσης

Πόσο iconic το θες; Η Τάμτα καινοτομεί ξανά με το νέο double single της
Μουσικά Νέα

Πόσο iconic το θες; Η Τάμτα καινοτομεί ξανά με το νέο double single της

27.11.2025
Η φήμη «σκοτώνει» τους μουσικούς – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για το προσδόκιμο ζωής
Μουσικά Νέα

Η φήμη «σκοτώνει» τους μουσικούς – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για το προσδόκιμο ζωής

27.11.2025
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση
Μουσικά Νέα

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση

27.11.2025
Τα αστρονομικά κέρδη της Mariah Carey από το All I Want for Christmas Is You
Μουσικά Νέα

Τα αστρονομικά κέρδη της Mariah Carey από το All I Want for Christmas Is You

27.11.2025
Οι The Chainsmokers δημιουργήσαν club remix εκτέλεση του The Fate of Ophelia της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Οι The Chainsmokers δημιουργήσαν club remix εκτέλεση του The Fate of Ophelia της Taylor Swift

26.11.2025
Ωδή στην κομψότητα και ρετρό διάθεση στο Christmas in Paris της Christina Aguilera (Video)
Μουσικά Νέα

Ωδή στην κομψότητα και ρετρό διάθεση στο Christmas in Paris της Christina Aguilera (Video)

26.11.2025
Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral
Μουσικά Νέα

Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral

26.11.2025
Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης
Μουσική

Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

25.11.2025
Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών
Μουσικά Νέα

Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας