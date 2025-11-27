Αντώνης Ρέμος: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου videoclip «Δευτέρα»

Η «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, θα έρθει σε λίγες ημέρες και στο YouTube με ένα εντυπωσιακό music video

Ο Αντώνης Ρέμος κάνει τη «Δευτέρα» συναρπαστική με το νέο του τραγούδι που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες και έχει σαρωτική υποδοχή, ενώ ο στίχος «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» έχει ήδη γίνει σλόγκαν.

Η «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, θα έρθει σε λίγες ημέρες και στο YouTube με ένα εντυπωσιακό music video. Με minimal και cinematic αισθητική αλλά και γεμάτο συμβολισμούς, το video έχει ως πρωταγωνιστή τον Αντώνη Ρέμο και οι εικόνες «ζωντανεύουν» το βαθύ συναίσθημα.

Το video επικεντρώνεται σ’ έναν άνθρωπο που παλεύει µε ένα αίσθηµα που όλοι έχουμε νιώσει: ότι είμαστε µόνοι στον κόσµο ακόμα και όταν κοντά μας βρίσκονται κι άλλοι άνθρωποι.

Η «Δευτέρα» μπήκε αμέσως στη λίστα των αγαπημένων τραγουδιών του κοινού και ξεχωρίζει στο Spotify, τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, ενώ αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μάς έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα».

Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Βρείτε τη «Δευτέρα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Antonis-Remos-Deutera

