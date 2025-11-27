Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι αναγκάζεται να ακυρώσει τις προγραμματισμένες ζωντανές του εμφανίσεις, καθώς ένα επίμονο πρόβλημα στο μάτι του παρουσίασε επιδείνωση και απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

«Φαίνεται πως η φετινή χρονιά αποφάσισε να κλείσει με απρόοπτα. Μετά τις δυσκολίες του Οκτωβρίου, τώρα… το σύμπαν αποφάσισε να μου ‘κάνει σινιάλο’. Ένα παλιό ζήτημα που με ενοχλεί κατά διαστήματα επανήλθε και χρειάζεται να προχωρήσω άμεσα σε οφθαλμολογική επέμβαση.

Με τις οδηγίες των γιατρών να επιβάλλουν ξεκούραση και αποχή από τις live εμφανίσεις, οι εμφανίσεις μας στο Gazarte, που περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία, δυστυχώς δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Υπόσχομαι πως μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία και μου δοθεί το ‘οκέι’, θα επιστρέψω στη σκηνή πιο δυνατός από ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά για την κατανόηση.

P.S. Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες μετά την αλλαγή του χρόνου», ανέφερε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

