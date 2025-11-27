MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 27.11.2025

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση
Η ανάρτηση που έκανε ο δημοφιλής τραγουδιστής στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι αναγκάζεται να ακυρώσει τις προγραμματισμένες ζωντανές του εμφανίσεις, καθώς ένα επίμονο πρόβλημα στο μάτι του παρουσίασε επιδείνωση και απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

«Φαίνεται πως η φετινή χρονιά αποφάσισε να κλείσει με απρόοπτα. Μετά τις δυσκολίες του Οκτωβρίου, τώρα… το σύμπαν αποφάσισε να μου ‘κάνει σινιάλο’. Ένα παλιό ζήτημα που με ενοχλεί κατά διαστήματα επανήλθε και χρειάζεται να προχωρήσω άμεσα σε οφθαλμολογική επέμβαση.

Διάβασε επίσης: Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι

Με τις οδηγίες των γιατρών να επιβάλλουν ξεκούραση και αποχή από τις live εμφανίσεις, οι εμφανίσεις μας στο Gazarte, που περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία, δυστυχώς δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Υπόσχομαι πως μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία και μου δοθεί το ‘οκέι’, θα επιστρέψω στη σκηνή πιο δυνατός από ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά για την κατανόηση.

P.S. Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες μετά την αλλαγή του χρόνου», ανέφερε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»

