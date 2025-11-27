MadWalk 2025 by Three Cents
Madame Web: Η νέα υπερηρωική ταινία με την Dakota Johnson που σαρώνει στο Netflix

Madame Web
Η Dakota Johnson σε έναν ρόλο-έκπληξη που συζητιέται παντού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αμερικανική υπερηρωική ταινία «Madame Web» (2024), που ανήκει στο σύμπαν των ταινιών της Sony γύρω από τον Spider-Man (SSU), έκανε πρόσφατα ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση στο Netflix και έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή των επιλογών του ελληνικού κοινού.

Στον ρόλο της Κασάντρα Γουέμπ βλέπουμε τη Dakota Johnson. Η ηρωίδα εργάζεται αρχικά ως παραϊατρική στη Νέα Υόρκη, μέχρι που συνειδητοποιεί ότι διαθέτει μια μοναδική ικανότητα: μπορεί να προβλέπει όσα πρόκειται να συμβούν, σαν μια σύγχρονη μάντισσα.

Madame Web

Αυτή η αναπάντεχη δύναμη τη βάζει στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης αποστολής. Οφείλει να προστατεύσει τρεις νεαρές κοπέλες, οι οποίες στο μέλλον προορίζονται να εξελιχθούν σε ισχυρές υπερηρωίδες, όμως αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στόχαστρο ενός σκοτεινού άντρα με υπερφυσικές δυνατότητες. Παράλληλα, η Κασάντρα πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με μυστικά του δικού της παρελθόντος, ενώ προσπαθεί να κρατήσει τις κοπέλες ζωντανές και να αλλάξει την πορεία της μοίρας τους.

Madame Web

Παρότι η ταινία είχε δεχθεί αρκετή κριτική όταν προβλήθηκε στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2024, το ελληνικό κοινό την έχει στηρίξει θερμά στη streaming πλατφόρμα. Η άνοδός της στην πρώτη θέση του ελληνικού Netflix αποδεικνύει πως οι θεατές εξακολουθούν να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για υπερηρωικές ιστορίες, ειδικά όταν συνδέονται με το ευρύτερο σύμπαν του Spider-Man που έχουν διαμορφώσει η Marvel και η Sony.

Madame Web

Σε σκηνοθεσία της S.J. Clarkson, το «Madame Web» συνδυάζει δράση, επιστημονική φαντασία και περιπέτεια, καθιστώντας το μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για προβολή στο σπίτι.

