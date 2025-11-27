Το Παρίσι σε ρυθμούς Mariah Carey – Το viral video με τον Jikamanu να χορεύει κάτω από το χιόνι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες ένα βίντεο από το Παρίσι, που έχει κατακλύσει τα social media με χριστουγεννιάτικη ενέργεια και χαρά με πρωταγωνιστή τον χορευτή Jikamanu, ο οποίος ανέβασε πριν από λίγες μέρες ένα στιγμιότυπο στο TikTok, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 12,9 εκατομμύρια προβολές.
Στο εν λόγω λοιπόν βίντεο, ο Jikamanu εμφανίζεται να στέκεται σε έναν πολυσύχναστο δρόμο έξω από μπαρ, κρατώντας ένα ηχείο και μόλις φτάνουν οι πρώτες νότες του «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey, ο κόσμος γύρω του ξεσπά σε χορό.
Η στιγμή αυτή συνοδεύεται από το πρώτο χιόνι της εποχής, με περαστικούς και θαμώνες να χορεύουν ξέφρενα, να γελούν και να μοιράζονται χριστουγεννιάτικη χαρά, κάποιοι κρατούν ποτά ή ψώνια, άλλοι φορούν κασκόλ, σκουφιά και μπουφάν.
Η λεζάντα του βίντεο, που συνοδεύει την ανάρτηση του Jikamanu, ρωτά ρητορικά: «Μπορείς να φέρεις χαρά και καλή διάθεση στο Παρίσι;» και το ίδιο το βίντεο δίνει την απάντηση.
@jikamanuEst-il possible d’apporter la joie et la bonne humeur à Paris ? ❄️♬ son original – Jikamanu
