Beauty 27.11.2025

Sandwich shampoo: Το κόλπο του TikTok που θα αλλάξει μια για πάντα τη φροντίδα των μαλλιών σου

mallia
Η τεχνική του sandwich shampoo φέρνει την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην καθαριότητα, τη λάμψη και την ενυδάτωση για τα μαλλιά σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια νέα τάση στην περιποίηση των μαλλιών από τα κομμωτήρια της Νέας Υόρκης κατακτά τον κόσμο της ομορφιάς μέσω των social media και των beauty lovers στο TikTok. Ο λόγος για το «sandwich shampoo», μια τεχνική που υπόσχεται βαθύ καθαρισμό χωρίς να ταλαιπωρεί την τρίχα, κρατώντας τα μαλλιά ενυδατωμένα, απαλά και λαμπερά.

Η ιδέα είναι απλή αλλά επαναστατική. Το σαμπουάν «ενσωματώνεται» ανάμεσα σε δύο στρώσεις προϊόντων περιποίησης, όπως conditioner ή μάσκα. Αυτό δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που μειώνει την ένταση του λουσίματος και προστατεύει τις άκρες, προσφέροντας μαλλιά πιο υγιή και λαμπερά χωρίς να χάνεται η καθαριότητα. Η τεχνική αυτή έχει κερδίσει τις καρδιές των colorists, των σγουρών μαλλιών αλλά και όσων θέλουν ένα έξτρα boost λάμψης στο καθημερινό τους styling.

kare_mallia
https://www.instagram.com/juliesfi/

Τι είναι το «sandwich shampoo»

Η τεχνική γεννήθηκε στα κομμωτήρια της Νέας Υόρκης για να προστατεύει τα μαλλιά και να αναδεικνύει τη λάμψη του χρώματος. Το μυστικό είναι να εντάξεις το σαμπουάν ανάμεσα σε δύο φάσεις περιποίησης, δημιουργώντας ένα «σάντουιτς» φροντίδας που αποτρέπει την ξηρότητα και ενισχύει τη φυσική απαλότητα της τρίχας.

kourema_mallia
https://www.instagram.com/faithlorimer/

Πώς να εφαρμόσεις το sandwich shampoo

Ξεκίνα εφαρμόζοντας το προϊόν φροντίδας σε νωπά μαλλιά, φροντίζοντας να καλύψεις καλά και τις άκρες. Στη συνέχεια, ξέπλυνε το προϊόν και λούσε τα μαλλιά σου με σαμπουάν, ξεπλένοντας καλά. Αν λούζεσαι δύο φορές, επανάλαβε τη διαδικασία. Τέλος, επανεφάρμοσε το προϊόν φροντίδας στις άκρες και ολοκλήρωσε με το τελικό ξέβγαλμα.

mallia
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Τα οφέλη για τα μαλλιά σου

Η πρώτη στρώση λειτουργεί σαν προστατευτική ασπίδα, μειώνοντας την ξηρότητα που προκαλεί το σαμπουάν και προστατεύοντας τις πιο ευαίσθητες περιοχές της τρίχας. Η δεύτερη εφαρμογή επαναφέρει απαλότητα, ελαστικότητα και φυσική λάμψη, με αποτέλεσμα μαλλιά πιο απαλά, λαμπερά και ανθεκτικά, χωρίς να χάνεται η αίσθηση καθαριότητας.

babylights_mallia
https://www.instagram.com/studiolioness/

Για ποιους είναι ιδανικό

Το sandwich shampoo είναι ιδανικό αν θέλεις βαθύ καθαρισμό χωρίς να αφυδατώνονται οι άκρες σου. Ιδανικά ταιριάζει σε μαλλιά με λιπαρές ρίζες αλλά ξηρές άκρες, σε βαμμένα ή ξανθισμένα μαλλιά που χρειάζονται προστασία από την απώλεια χρώματος, και σε σγουρά ή σπαστά μαλλιά, καθώς κρατά την υγρασία και περιορίζει το φριζάρισμα.

