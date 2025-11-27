Οι 6 εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Από εκκεντρικές τουαλέτες μέχρι edgy street looks, η Βίκυ Καγιά καθήλωσε με κάθε της εμφάνιση

Το όνομα της Βίκυς Καγιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον θεσμό του MadWalk, καθώς από την πρώτη κιόλας διοργάνωση έχει αναλάβει τον ρόλο της παρουσιάστριας, με μικρά διαλείμματα κατά καιρούς. Στο MadWalk 2025 by Three Cents, ήταν κομψή και λαμπερή όπως πάντα, πλαισιώνοντας τη βραδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προσδίδοντας έναν αέρα κύρους και ζωντάνιας που τόνισε την αίγλη του event.

Ως οικοδέσποινα της βραδιάς, επέλεξε να εντυπωσιάσει με 6 διαφορετικές εμφανίσεις, καθεμία μοναδική, αναδεικνύοντας την προσωπικότητά της και προσφέροντας στο κοινό μια στιλιστική γιορτή που συνδύαζε φινέτσα, τόλμη και δημιουργικότητα. Κάθε αλλαγή στα looks ήταν και μια μικρή σκηνική στιγμή από μόνη της, ενισχύοντας την ενέργεια και την αισθητική της βραδιάς και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά γιατί η Βίκυ Καγιά παραμένει η απόλυτη «οικοδέσποινα» του MadWalk.

Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Για την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, επέλεξε ένα λαμπερό, μαύρο off-shoulder κορμάκι που της έδινε την αίσθηση ότι είχε ξεπηδήσει κατευθείαν από τη χρυσή εποχή του παλιού Hollywood και των θρυλικών Showgirls.

Για τη δεύτερη εμφάνισή της, επέλεξε ένα εντυπωσιακό φούξια κοστούμι που τόνιζε τη θηλυκή σιλουέτα, παίζοντας με όγκους στους ώμους και τη μέση και δημιουργώντας μια statement εμφάνιση γεμάτη δυναμισμό και στιλ.

Παραμένοντας στα έντονα χρώματα, επέλεξε ένα εκθαμβωτικό κόκκινο φόρεμα με halter top που τόνιζε τους ώμους και τη λαιμόκοψη, ενώ η φουσκωτή maxi φούστα προσέδιδε κίνηση και δραματικότητα σε κάθε της βήμα, δημιουργώντας μια εμφάνιση που ξεχώριζε για την ένταση και τη θηλυκότητά της.

Για την επόμενη εμφάνισή της, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα λευκό mini φόρεμα με έναν ώμο και εντυπωσιακό ντεκολτέ, που συνδύασε με μαύρες γόβες, αποπνέοντας κομψότητα και φινέτσα.

Για την εμφάνισή της στο act του Tso x Greatness Athens, επέλεξε ένα σκούρο μπλε φούτερ με αστραφτερές λεπτομέρειες από το brand, που φόρεσε πάνω από ένα διχτυωτό φόρεμα με παγιέτα, δημιουργώντας ένα edgy, μοντέρνο look που συνδύαζε street style με glam στοιχεία.

Τέλος, για το φινάλε της βραδιάς, αφαίρεσε το φούτερ και άφησε το κοντομάνικο, αστραφτερό φόρεμα να κλέψει την παράσταση, φωτίζοντας τη σκηνή με όλη του τη λάμψη.

Διάβασε επίσης: Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…