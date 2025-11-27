MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 27.11.2025

Η φήμη «σκοτώνει» τους μουσικούς – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για το προσδόκιμο ζωής

Έρευνα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι οι διάσημοι τραγουδιστές ζουν κατά μέσο όρο σχεδόν πέντε χρόνια λιγότερο από τους λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η επιδίωξη της δημοσιότητας και της αναγνωρισιμότητας μπορεί να έχει βαρύ τίμημα για όσους καταφέρνουν να φτάσουν στο προσκήνιο της μουσικής βιομηχανίας. Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι η ξαφνική άνοδος στη φήμη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου για τους τραγουδιστές που γίνονται ευρέως γνωστοί, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής ή τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Η μελέτη, η οποία εξέτασε δεδομένα τραγουδιστών από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνει ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες ζουν κατά μέσο όρο 4,6 χρόνια λιγότερο από τους λιγότερο αναγνωρίσιμους συναδέλφους τους. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η φήμη καθαυτή λειτουργεί ως επιβαρυντικός παράγοντας για τη μακροζωία και όχι η μουσική καριέρα ως δραστηριότητα.

whitney houston world tour

Ο επικεφαλής της μελέτης καθηγητής Michael Dufner από το Πανεπιστήμιο Witten Herdecke της Γερμανίας, τόνισε ότι τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία. Ο ίδιος δήλωσε ότι «είναι ανησυχητικό διότι δείχνει πως οι διάσημοι μουσικοί αντιμετωπίζουν πράγματι αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου». Όπως εξήγησε, η διαφορά στο προσδόκιμο ζωής αγγίζει σχεδόν 5 χρόνια. Για να κατανοήσουν τον ρόλο της φήμης στη θνησιμότητα, ο Michael Dufner και οι συνεργάτες του ταύτισαν 324 αναγνωρισμένους σόλο τραγουδιστές ή βασικούς τραγουδιστές συγκροτημάτων με ισάριθμους λιγότερο γνωστούς μουσικούς ίδιου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας και μουσικού είδους. Η έρευνα εστίασε σε καλλιτέχνες που δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ 1950 και 1990, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της μακροχρόνιας πορείας τους. Η ανάλυση έδειξε ότι οι διάσημοι τραγουδιστές έφτασαν, κατά μέσο όρο, τα 75 έτη ζωής, ενώ οι λιγότερο γνωστοί έφτασαν τα 79 έτη. Η συμμετοχή σε συγκρότημα φάνηκε να λειτουργεί προστατευτικά για τους καλλιτέχνες, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 26%. Παρ όλα αυτά, συνολικά οι διάσημοι τραγουδιστές είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες να έχουν πεθάνει σε σύγκριση με όσους δεν απέκτησαν μεγάλη φήμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αυξημένη επικινδυνότητα εμφανίστηκε μόνο μετά την απόκτηση της φήμης, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι η δημοσιότητα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Epidemiology and Community Health. Ο Michael Dufner υπογράμμισε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διευκρινιστεί με ακρίβεια πώς η φήμη επιδρά αρνητικά στη ζωή των καλλιτεχνών. Η συνεχής δημόσια παρακολούθηση, η απώλεια της ιδιωτικότητας, η πίεση της απόδοσης και η εξοικείωση με ουσίες όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά θεωρούνται ύποπτοι παράγοντες. Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι μπορεί να υπάρχουν και βαθύτερες αιτίες, όπως ψυχολογικές προδιαθέσεις ή δυσμενείς εμπειρίες παιδικής ηλικίας που ενδέχεται να οδηγούν κάποια άτομα προς τη δημοσιότητα. Στο ερώτημα τι θα μπορούσαν να κάνουν οι σημερινοί μουσικοί για να προστατευθούν, ο Michael Dufner απάντησε ότι χρειάζεται συνειδητοποίηση των κινδύνων του τρόπου ζωής των περιοδειών. Ο ίδιος σημείωσε ότι «μια καλή πρακτική θα ήταν η τακτική αποστασιοποίηση», προτρέποντας τους καλλιτέχνες να έρχονται συχνότερα σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους και να «εξετάζουν κριτικά τον τρόπο ζωής τους».

www.wikimedia.org

Η Dr Sally Anne Gross, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Westminster και συγγραφέας του βιβλίου «Can Music Make You Sick», υπογράμμισε ότι η έρευνα συνδέεται με το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τη Sally Anne Gross «η φήμη λειτουργεί απομονωτικά για τον καλλιτέχνη» ενώ πρόσθεσε ότι «η φήμη φαίνεται πως είναι τοξική». Επισήμανε επίσης ότι παρόλο που στον χώρο της μουσικής γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η διασημότητα δημιουργεί ένα είδος εξάρτησης που ο καλλιτέχνης δεν μπορεί απλώς να εγκαταλείψει. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «δεν μπορείς να πας σε κέντρο αποτοξίνωσης για να σταματήσεις τη φήμη, δεν είναι κάτι που ελέγχει ο ίδιος ο καλλιτέχνης».

www.wikimedia.org

Η νέα μελέτη επαναφέρει στο προσκήνιο τις περιπτώσεις διάσημων καλλιτεχνών που πέθαναν σε νεαρή ηλικία όπως η Amy Winehouse (27 ετών), η Whitney Houston (48 ετών), ο Prince (57 ετών), ο George Michael (53 ετών) και ο Keith Flint (49 ετών) γεγονός που τροφοδότησε επί δεκαετίες τη συζήτηση για το τίμημα της επιτυχίας. Ταυτόχρονα η μελέτη θυμίζει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο παρελθόν καθώς τα τελευταία χρόνια νέοι καλλιτέχνες έφυγαν από τη ζωή όπως ο Mac Miller (26 ετών), ο Avicii (28 ετών) και ο Liam Payne (31 ετών). Η έρευνα συνοψίζει ότι η φήμη αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη μακροζωία των μουσικών και τονίζει την ανάγκη για καλύτερη υποστήριξη όσων δραστηριοποιούνται στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

