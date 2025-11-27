MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 27.11.2025

Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media το ξεχωριστό δώρο του συζύγου της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια τρυφερή έκπληξη επιφύλαξε ο Διονύσης Σχοινάς στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή, χαρίζοντάς της μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη σε σχήμα καρδιάς.

Η τραγουδίστρια, που γιόρταζε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, δημοσίευσε στα social media το ξεχωριστό δώρο του συζύγου της, μοιράζοντας με τους ακόλουθούς της τη ρομαντική χειρονομία του.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland

Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, φαίνεται το μπουκέτο από κατακόκκινα τριαντάφυλλα διαμορφωμένο σε καρδιά, μια εικόνα που αποτυπώνει την αγάπη του ζευγαριού.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Καίτη Γαρμπή έγραψε: «Δύο καρδιές στη φωτογραφία, η μία από ατόφιο χρυσάφι και η άλλη από κατακόκκινα τριαντάφυλλα! Σ’ αγαπώ!» Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και ευχών, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν τη γλυκιά κίνηση του Διονύση Σχοινά και το αγαπημένο δέσιμο του ζευγαριού.

Διάβασε επίσης: Τα πρώτα βήματα του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

Οι 6 εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε spoiler για τα νέα επεισόδια του Maestro

27.11.2025

