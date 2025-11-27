Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε spoiler για τα νέα επεισόδια του Maestro

Η κάμερα του «Buongiorno» συνάντησε την Κλέλια Ανδριολάτου στο Μέγαρο Μουσικής, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την ελληνική λίστα «Forbes 30 under 30», στην οποία η ηθοποιός έχει συμπεριληφθεί.

Η ίδια δήλωσε εμφανώς χαρούμενη για τη διάκριση, εξηγώντας: «Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να είναι σε αυτή τη λίστα. Μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει για να κάνω αυτή τη δουλειά και πάρα πολλοί ηθοποιοί σαν εμένα. Όταν επιβραβεύεσαι για αυτό, είναι πάντα πολύ τρυφερό και όμορφο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Είμαι αρκετά φιλόδοξη σαν άνθρωπος και συνεχίζω να ονειρεύομαι».

Αναφερόμενη στη σειρά Maestro του MEGA, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και πως οι τηλεθεατές μπορούν να περιμένουν ακόμη πολλά: «Συνεχίζουμε τα γυρίσματα, έχουμε ακόμα μέλλον οπότε έχετε ακόμα περισσότερο μέλλον για να τα δείτε. Είμαι ενθουσιασμένη, γιατί είμαστε όλοι μαζί ξανά. Θα βλέπετε ένα επεισόδιο και θα λέτε ‘ωχ, τι έγινε, θέλω να δω και το επόμενο’. Θα έχει λίγο αυτήν τη χροιά και αυτήν την προσέγγιση, όπως στον πρώτο κύκλο».

Η παρουσία της Κλέλιας Ανδριολάτου στην εκδήλωση, αλλά και τα όσα είπε, ανέδειξαν τόσο τη χαρά της για την αναγνώριση όσο και τον ενθουσιασμό της για τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς.





