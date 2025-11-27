MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
TV 27.11.2025

Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε spoiler για τα νέα επεισόδια του Maestro

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η κάμερα του «Buongiorno» συνάντησε την Κλέλια Ανδριολάτου στο Μέγαρο Μουσικής, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την ελληνική λίστα «Forbes 30 under 30», στην οποία η ηθοποιός έχει συμπεριληφθεί.

Η ίδια δήλωσε εμφανώς χαρούμενη για τη διάκριση, εξηγώντας: «Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να είναι σε αυτή τη λίστα. Μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει για να κάνω αυτή τη δουλειά και πάρα πολλοί ηθοποιοί σαν εμένα. Όταν επιβραβεύεσαι για αυτό, είναι πάντα πολύ τρυφερό και όμορφο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Είμαι αρκετά φιλόδοξη σαν άνθρωπος και συνεχίζω να ονειρεύομαι».

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Διάβασε επίσης: Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την 4η σεζόν

Αναφερόμενη στη σειρά Maestro του MEGA, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και πως οι τηλεθεατές μπορούν να περιμένουν ακόμη πολλά: «Συνεχίζουμε τα γυρίσματα, έχουμε ακόμα μέλλον οπότε έχετε ακόμα περισσότερο μέλλον για να τα δείτε. Είμαι ενθουσιασμένη, γιατί είμαστε όλοι μαζί ξανά. Θα βλέπετε ένα επεισόδιο και θα λέτε ‘ωχ, τι έγινε, θέλω να δω και το επόμενο’. Θα έχει λίγο αυτήν τη χροιά και αυτήν την προσέγγιση, όπως στον πρώτο κύκλο».

Η παρουσία της Κλέλιας Ανδριολάτου στην εκδήλωση, αλλά και τα όσα είπε, ανέδειξαν τόσο τη χαρά της για την αναγνώριση όσο και τον ενθουσιασμό της για τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς.


Διάβασε επίσης: Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Maestro MegaTV Ελληνικές Σειρές ηθοποιοί Κλέλια Ανδριολάτου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή

Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή

27.11.2025
Επόμενο
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini

27.11.2025

Δες επίσης

Παρά Πέντε: Η τεράστια ανατροπή που θα δούμε στο reunion με τον ρόλο της Ντάλιας
TV

Παρά Πέντε: Η τεράστια ανατροπή που θα δούμε στο reunion με τον ρόλο της Ντάλιας

26.11.2025
Η ζωή της Αγγελικής Νικολούλη ένα βήμα πριν γίνει σειρά στο Netflix
TV

Η ζωή της Αγγελικής Νικολούλη ένα βήμα πριν γίνει σειρά στο Netflix

26.11.2025
Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την 4η σεζόν
TV

Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την 4η σεζόν

25.11.2025
Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές
TV

Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές

25.11.2025
Η έκπληξη που έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να λυγίσει on air
TV

Η έκπληξη που έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να λυγίσει on air

25.11.2025
GNTM: Ρομαντικές λήψεις, φιλιά στο στόμα και διπλή αποχώρηση
TV

GNTM: Ρομαντικές λήψεις, φιλιά στο στόμα και διπλή αποχώρηση

24.11.2025
Αγωνία, μουσική και ανατροπές στα knockouts του The Voice
TV

Αγωνία, μουσική και ανατροπές στα knockouts του The Voice

24.11.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος
TV

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος

24.11.2025
Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»
TV

Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

21.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας