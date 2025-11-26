MadWalk 2025 by Three Cents
Η Anastasia με τον DJ Antonis Dimitriadis AD-1 και την About You έφεραν urban-dance vibes στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Anastasia δείχνει τη δημιουργικότητα και τη δυναμική της προετοιμασία για το act της στο MadWalk 2025 by Three Cents με το About You
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο, δυναμικό act γεμάτο ένταση, νεανικότητα και dance διάθεση, με έντονα urban στοιχεία που έδωσαν σύγχρονη και street αισθητική στην εμφάνιση. Φορώντας τα τελικά ρούχα της συνεργασίας της με το About You, η καλλιτέχνις ήταν απόλυτα συγχρονισμένη με την ομάδα της, δημιουργώντας ένα act όπου μουσική, κίνηση, μόδα και urban vibe ενώθηκαν σε ένα ενιαίο, μοντέρνο σύνολο. Μαζί της στη σκηνή ήταν και ο DJ Antonis Dimitriadis AD-1, που προσέδωσε ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια και club διάθεση στο performance.

anastasia
Photo: Akim Tsatsoulis

Eρμήνευσε για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Ζωντανή» αποκλειστικά δημιουργημένο για το MadWalk και τη συνεργασία της με το About You, αποδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία πάνω στη σκηνή και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε performance σε ολοκληρωμένη εμπειρία. Κάθε κίνηση, κάθε έκφραση και κάθε beat ήταν τέλεια συγχρονισμένα, ενώ τα urban στοιχεία ενίσχυσαν την αίσθηση ενός σύγχρονου, street-chic show γεμάτου αυτοπεποίθηση και στυλ.

Η εμφάνιση της Anastasia ενσωμάτωσε τη μόδα και τη μουσική με τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο brand της About You: τολμηρή, προσιτή και συνδεδεμένη με την προσωπική έκφραση. Τα outfits συνδύασαν στιλ και άνεση, ενώ η σκηνική παρουσία της καλλιτέχνιδας έκανε το act όχι μόνο οπτικά εντυπωσιακό αλλά και απόλυτα ζωντανό, με dance διάθεση και urban χαρακτήρα που κέρδισε το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Photos: Akim Tsatsoulis

Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο δυναμικά, μοντέρνα και ολοκληρωμένα acts της βραδιάς, όπου η μουσική, η μόδα, η urban ενέργεια και η παρουσία της Anastasia ενώθηκαν με τέλειο συγχρονισμό. Το mad.gr βρέθηκε εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή, μεταφέροντας στους αναγνώστες την ατμόσφαιρα, το vibe και την ένταση της σκηνής, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία της με το About You αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents.

Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Αναστασία
