MadWalk 26.11.2025

Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman

Evangelia Madwalk 2025
Η Evangelia φώτισε τη σκηνή με ένα δυναμικό mash-up, ενώ η μόδα και η μουσική έδεσαν άψογα πάνω στο runway της Pink Woman
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αντίστροφη μέτρηση έφτασε στο τέλος της και η Evangelia ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, χαρίζοντας ένα από τα πιο λαμπερά acts της βραδιάς. Από το πρώτο δευτερόλεπτο, η τραγουδίστρια έδειξε σιγουριά και ενέργεια, μεταφέροντας όλη τη μαγεία της μουσικής της σε ένα κοινό που δεν σταμάτησε να χειροκροτεί.

Η εμφάνισή της ήταν γεμάτη φρεσκάδα και δυναμισμό, με ένα μοναδικό mash-up που συνδύαζε το δικό της «PANÁTHEMÁSE» με το viral single της Tate McRae «Sports Car», δημιουργώντας μια απόλυτα αρμονική συνύπαρξη μουσικής και μόδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του act, τα μοντέλα περπατούσαν στο runway της Pink Woman, ενώ η σκηνική παρουσία της Evangelia έδινε ρυθμό, ζωντάνια και λάμψη σε κάθε τους βήμα.

evangelia
Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Η MAC και η Marina Satti σε ένα ανεπανάληπτο performance στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Pop και εκρηκτική ερμηνεία της ανέδειξε τόσο την αισθητική της συλλογής όσο και τη δυναμική προσωπικότητα της ίδιας, προσφέροντας ένα act που θα μείνει αξέχαστο. Ο συγχρονισμός μουσικής, χορογραφίας και μόδας έκανε τη σκηνή να «φλέγεται», ενώ η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενέργεια και χαμόγελα από όλη την ομάδα της Pink Woman.

Με αυτή την εμφάνιση, η Evangelia απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται από τις πιο δυνατές παρουσίες της εγχώριας pop σκηνής, προσφέροντας ένα act που θα συζητηθεί και θα θυμάται το κοινό για καιρό. Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή, μεταφέροντας την ενέργεια, τη μαγεία και την καλλιτεχνική ένταση από το παρασκήνιο μέχρι το τελικό χειροκρότημα.

madwalk_evangelia

Διάβασε επίσης: Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

26.11.2025
26.11.2025

26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025
