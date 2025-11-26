MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου έφεραν χρώμα και λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου φέρνουν στη σκηνή του MadWalk 2025 ένα act γεμάτο συναίσθημα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα δεκαπέντε του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Το act της Τάνιας Μπρεάζου με τις δημιουργίες του Δημήτρη Πέτρου αποτέλεσε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και αισθητικά επιμελημένες στιγμές της βραδιάς. Με ανανεωμένο look και εντυπωσιακά ξανθά μαλλιά που έδεναν άψογα με το mood του show, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Dernière Danse», χαρίζοντας στην πασαρέλα μια πιο pop και dance ενέργεια. Η ίδια κινήθηκε σε απόλυτο συγχρονισμό με το runway, φέρνοντας στη σκηνή ένα performance όπου κάθε βλέμμα, κάθε νότα και κάθε κίνηση έμοιαζαν σχεδιασμένα πάνω στο αισθητικό σύμπαν του  Δημήτρη Πέτρου.

Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η συνεργασία της με τον σχεδιαστή ανέδειξε έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στη μουσική και τη στιλιστική αφήγησή του. Η ερμηνεία της πρόσθεσε συναισθηματικό βάθος στις γεμάτες χρώμα και λάμψη δημιουργίες του σχεδιαστή, ενώ η σκηνική της παρουσία, κομψή, σίγουρη και γεμάτη ένταση, δημιούργησε μια ολοκληρωμένη εικόνα που θύμιζε κινηματογραφική στιγμή υψηλής μόδας.

Photos: Akim Tsatsoulis

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου παρέδωσαν μια από τις πιο εκφραστικές και fashion-forward στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας ότι η ένωση μουσικής και μόδας μπορεί να γίνει πραγματική τέχνη.

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents

