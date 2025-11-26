MadWalk 2025 by Three Cents
Το φουτουριστικό performance των YAMA-Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

Με το «Mikrotronik Plasma», οι YAMA και Billie Kark γέμισαν τη σκηνή με χορό, φρεσκάδα και σύγχρονη αισθητική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η YAMA και η Billie Kark ανέβηκαν στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με ένα εκρηκτικό act αφιερωμένο στον Apostolos Mitropoulos για τη ΔΕΗ, φέρνοντας τη φρεσκάδα και τον παλμό της ηλεκτρονικής μουσικής στο κοινό. Το performance «Mikrotronik Plasma» συνδύασε ήχο, εικόνα και κίνηση, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο show όπου η μουσική και η μόδα έγιναν ένα.

Κατά τη διάρκεια του act, οι YAMA, με τον δυναμικό ηλεκτρονικό τους ήχο, και η Billie Kark, με τη φωνή και την σκηνική της παρουσία, συνέδεσαν τη σύγχρονη αισθητική με την ενέργεια της σκηνής, αναδεικνύοντας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζουν τον Apostolos Mitropoulos και τη ΔΕΗ. Κάθε beat, κάθε νότα και κάθε κίνηση ενίσχυε το συναίσθημα της ελευθερίας, του χορού και της χαράς, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε το concept του brand μέσα από ένα δυναμικό, urban performance.

Photo: Akim Tsatsoulis

ΔΙάβασε επίσης: Η δημιουργικότητα του Σωτήρη Γεωργίου συναντά τη φωνή του ZAF στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Η συμμετοχή τους στο MadWalk 2025 δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου η ηλεκτρονική μουσική απέκτησε σώμα και μορφή πάνω στη σκηνή, ενώ η μόδα και η μουσική ενώθηκαν με μοναδικό τρόπο. Το act των YAMA & Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos και τη ΔΕΗ αποτέλεσε μία από τις πιο δυναμικές και σύγχρονες στιγμές της βραδιάς, αφήνοντας το κοινό με έντονα συναισθήματα και ανεβασμένη ενέργεια.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή, μεταφέροντας ζωντανά την ένταση, τη δημιουργικότητα και τη μαγεία από τις πρόβες μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα.

Διάβασε επίσης: Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

