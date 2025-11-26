Urban vibes και εκρηκτικός ρυθμός στο act Gaia Mercury-Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του MadWalk 2025, όπου η μουσική και η μόδα συναντήθηκαν με εκρηκτικό τρόπο

Η Gaia Mercury ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και άφησε αμέσως την προσωπική της σφραγίδα στο act των Deux Hommes. Από το πρώτο δευτερόλεπτο, η καλλιτέχνις απέδειξε ότι η ενέργεια και η δημιουργικότητά της ανθίζουν όταν η μουσική συναντά τη μόδα, μεταφέροντας urban vibes και εκρηκτικό ρυθμό σε κάθε στιγμή της εμφάνισης.

Με την signature effortless street style αισθητική της και μια σκηνική παρουσία που ισορροπούσε ανάμεσα στο αυθόρμητο και το συναισθηματικό, η Gaia Mercury δοκίμασε κινήσεις, ρυθμούς και εκφραστικότητα, απογειώνοντας το τραγούδι «Some Velvet Morning» που συνοδεύει το runway των Deux Hommes. Καθ’ όλη τη διάρκεια του act, η μουσική και η μόδα συνδέθηκαν με έναν τρόπο που ανέδειξε τον δυναμικό χαρακτήρα της συλλογής, ενώ η Gaia έδωσε τον τόνο με την προσωπική της ενέργεια και παρουσία.

Η φετινή της συμμετοχή στο MadWalk 2025 by Three Cents είναι κάτι περισσότερο από εμφάνιση, είναι μια ευκαιρία να δείξει μια νέα, πιο αληθινή και δημιουργική εκδοχή του εαυτού της. Η Gaia Mercury απέδειξε πως η μόδα είναι μια μορφή επικοινωνίας και ενέργειας, και η σκηνική της παρουσία έκανε το act να ξεχωρίζει μέσα στη βραδιά, αφήνοντας το κοινό με αξέχαστες εικόνες και στιγμές.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε λεπτομέρεια, μεταφέροντας στο κοινό όλη τη μαγεία, τη δημιουργικότητα και την ένταση από το παρασκήνιο μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα. Το act της Gaia Mercury με τους Deux Hommes αναμφίβολα αποτέλεσε μία από τις πιο ιδιαίτερες και ξεχωριστές στιγμές του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents.

