MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Urban vibes και εκρηκτικός ρυθμός στο act Gaia Mercury-Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Gaia Mercury φώτισε τη σκηνή με στυλ και δυναμισμό μαζί με τους Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents
Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του MadWalk 2025, όπου η μουσική και η μόδα συναντήθηκαν με εκρηκτικό τρόπο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Gaia Mercury ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και άφησε αμέσως την προσωπική της σφραγίδα στο act των Deux Hommes. Από το πρώτο δευτερόλεπτο, η καλλιτέχνις απέδειξε ότι η ενέργεια και η δημιουργικότητά της ανθίζουν όταν η μουσική συναντά τη μόδα, μεταφέροντας urban vibes και εκρηκτικό ρυθμό σε κάθε στιγμή της εμφάνισης.

Με την signature effortless street style αισθητική της και μια σκηνική παρουσία που ισορροπούσε ανάμεσα στο αυθόρμητο και το συναισθηματικό, η Gaia Mercury δοκίμασε κινήσεις, ρυθμούς και εκφραστικότητα, απογειώνοντας το τραγούδι «Some Velvet Morning» που συνοδεύει το runway των Deux Hommes. Καθ’ όλη τη διάρκεια του act, η μουσική και η μόδα συνδέθηκαν με έναν τρόπο που ανέδειξε τον δυναμικό χαρακτήρα της συλλογής, ενώ η Gaia έδωσε τον τόνο με την προσωπική της ενέργεια και παρουσία.

Η Gaia Mercury φώτισε τη σκηνή με στυλ και δυναμισμό μαζί με τους Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents
Photos: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Η τέχνη του Maison Faliakos και η φωνή της Ρίας Ελληνίδου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η φετινή της συμμετοχή στο MadWalk 2025 by Three Cents είναι κάτι περισσότερο από εμφάνιση, είναι μια ευκαιρία να δείξει μια νέα, πιο αληθινή και δημιουργική εκδοχή του εαυτού της. Η Gaia Mercury απέδειξε πως η μόδα είναι μια μορφή επικοινωνίας και ενέργειας, και η σκηνική της παρουσία έκανε το act να ξεχωρίζει μέσα στη βραδιά, αφήνοντας το κοινό με αξέχαστες εικόνες και στιγμές.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε λεπτομέρεια, μεταφέροντας στο κοινό όλη τη μαγεία, τη δημιουργικότητα και την ένταση από το παρασκήνιο μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα. Το act της Gaia Mercury με τους Deux Hommes αναμφίβολα αποτέλεσε μία από τις πιο ιδιαίτερες και ξεχωριστές στιγμές του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents.

gaia_mercury

Διάβασε επίσης: Το 5226 της Celia Kritharioti και η φωνή της Ήβης Αδάμου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Gaia Mercury Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents μόδα μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

26.11.2025
Επόμενο
Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman

Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman

26.11.2025

Δες επίσης

Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
O ZAF και ο Sotiris Georgiou έκαναν flashback στα 90s με το πιο δυναμικό τραγούδι στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

O ZAF και ο Sotiris Georgiou έκαναν flashback στα 90s με το πιο δυναμικό τραγούδι στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Η Anastasia με τον DJ Antonis Dimitriadis AD-1 και την About You έφεραν urban-dance vibes στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Anastasia με τον DJ Antonis Dimitriadis AD-1 και την About You έφεραν urban-dance vibes στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Το φουτουριστικό performance των YAMA-Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το φουτουριστικό performance των YAMA-Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου έφεραν χρώμα και λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου έφεραν χρώμα και λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman
Life

Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman

26.11.2025
Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά
Life

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

26.11.2025
Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα