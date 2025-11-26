O ZAF και ο Sotiris Georgiou έκαναν flashback στα 90s με το πιο δυναμικό τραγούδι στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ο Zaf απογείωσε τη σκηνή με το «IT’S A SIN» σε μια εκρηκτική σύμπραξη με τον Sotiris Georgiou by Colgate

Το MadWalk 2025 by Three Cents μόλις ολοκλήρωσε ένα από τα πιο δυναμικά fashion acts της βραδιάς, με τον Zaf να ανεβαίνει στη σκηνή και να την απογειώνει! Η συνεργασία του με τον Sotiris Georgiou, σε partnership με την Colgate, μετατράπηκε σε ένα live γεμάτο πάθος, ενέργεια και στιλιστική τόλμη.

Ο Zaf εμφανίστηκε με εκρηκτική παρουσία και ισχυρή σκηνική δύναμη, ερμηνεύοντας το «IT’S A SIN» με τρόπο που έκανε το γήπεδο Tae Kwon Do να δονείται. Η φωνή του πλημμύρισε τον χώρο, ενώ η κινητικότητά του πάνω στη σκηνή έδινε τον ρυθμό σε κάθε βήμα του act.

Διάβασε επίσης: INCO: Η εκρηκτική πρόβα τους για το MadWalk 2025 by Three Cents

Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα κατέκλυσαν το runway φορώντας τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Sotiris Georgiou, δημιουργώντας ένα απολύτως συγχρονισμένο πάντρεμα μόδας και μουσικής. Να υπενθυμίσουμε πως τα πρώτα δύο μοντέλα που περπάτησαν ήταν ο Νίκος Τριανταφύλλου και η Kira Piragova, οι οποίοι ήταν οι νικητές του Model Casting Call by Colgate! Τα structured looks, οι καθαρές γραμμές και η αισθητική υπογραφή του σχεδιαστή έδεσαν ιδανικά με την ηλεκτρισμένη ερμηνεία του Zaf, προσφέροντας ένα acts που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η συνεργασία Zaf – Sotiris Georgiou by Colgate αναδείχθηκε σε μία από τις πιο στιβαρές και ολοκληρωμένες προτάσεις της βραδιάς, αφήνοντας το κοινό να χειροκροτεί ασταμάτητα και να μιλά για ένα από τα fashion moments που θα θυμόμαστε και μετά το τέλος του show. Το MadWalk 2025 συνεχίζεται με αδιάκοπο ρυθμό, αλλά το συγκεκριμένο act άφησε ήδη το δικό του αποτύπωμα στη σκηνή του event.

Διάβασε επίσης: Γεμάτη με urban vibes η πρόβα της Gaia Mercury για το MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…