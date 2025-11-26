MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

O ZAF και ο Sotiris Georgiou έκαναν flashback στα 90s με το πιο δυναμικό τραγούδι στο MadWalk 2025 by Three Cents

Zaf Madwalk 2025
Ο Zaf απογείωσε τη σκηνή με το «IT’S A SIN» σε μια εκρηκτική σύμπραξη με τον Sotiris Georgiou by Colgate
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το MadWalk 2025 by Three Cents μόλις ολοκλήρωσε ένα από τα πιο δυναμικά fashion acts της βραδιάς, με τον Zaf να ανεβαίνει στη σκηνή και να την απογειώνει! Η συνεργασία του με τον Sotiris Georgiou, σε partnership με την Colgate, μετατράπηκε σε ένα live γεμάτο πάθος, ενέργεια και στιλιστική τόλμη.

Ο Zaf εμφανίστηκε με εκρηκτική παρουσία και ισχυρή σκηνική δύναμη, ερμηνεύοντας το «IT’S A SIN» με τρόπο που έκανε το γήπεδο Tae Kwon Do να δονείται. Η φωνή του πλημμύρισε τον χώρο, ενώ η κινητικότητά του πάνω στη σκηνή έδινε τον ρυθμό σε κάθε βήμα του act.

Zaf Madwalk 2025
Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: INCO: Η εκρηκτική πρόβα τους για το MadWalk 2025 by Three Cents

Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα κατέκλυσαν το runway φορώντας τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Sotiris Georgiou, δημιουργώντας ένα απολύτως συγχρονισμένο πάντρεμα μόδας και μουσικής. Να υπενθυμίσουμε πως τα πρώτα δύο μοντέλα που περπάτησαν ήταν ο Νίκος Τριανταφύλλου και η Kira Piragova, οι οποίοι ήταν οι νικητές του Model Casting Call by Colgate!  Τα structured looks, οι καθαρές γραμμές και η αισθητική υπογραφή του σχεδιαστή έδεσαν ιδανικά με την ηλεκτρισμένη ερμηνεία του Zaf, προσφέροντας ένα acts που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η συνεργασία Zaf – Sotiris Georgiou by Colgate αναδείχθηκε σε μία από τις πιο στιβαρές και ολοκληρωμένες προτάσεις της βραδιάς, αφήνοντας το κοινό να χειροκροτεί ασταμάτητα και να μιλά για ένα από τα fashion moments που θα θυμόμαστε και μετά το τέλος του show. Το MadWalk 2025 συνεχίζεται με αδιάκοπο ρυθμό, αλλά το συγκεκριμένο act άφησε ήδη το δικό του αποτύπωμα στη σκηνή του event.

Zaf Σωτήρης Γεωργίου MadWalk 2025 by Three Cents
https://www.instagram.com/zaf.music_/

Διάβασε επίσης: Γεμάτη με urban vibes η πρόβα της Gaia Mercury για το MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents zaf μόδα μουσική Σωτήρης Γεωργίου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Anastasia με τον DJ Antonis Dimitriadis AD-1 και την About You έφεραν urban-dance vibes στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Anastasia με τον DJ Antonis Dimitriadis AD-1 και την About You έφεραν urban-dance vibes στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Επόμενο
Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025

Δες επίσης

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 
Life

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

27.11.2025
Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό
Life

Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό

27.11.2025
Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk

Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Ρία Ελληνίδου και Maison Faliakos σε ένα performance που έμοιαζε με παριζιάνικο καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ρία Ελληνίδου και Maison Faliakos σε ένα performance που έμοιαζε με παριζιάνικο καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο
Life

Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο

26.11.2025
Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα