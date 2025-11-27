MadWalk 2025 by Three Cents
H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Η πρέσβης των ΗΠΑ εμφανίστηκε στο event μόδας και μουσικής μαζί με τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη και τον Γιώργο Ντάβλα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture. Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδωσε το παρόν MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη και τον Γιώργο Ντάβλα.

Η σχεδιάστρια συμμετείχε στα MadWalk 2025 by Three Cents παρουσιάζοντας τις συλλογές της υπό τους ήχους του Θοδωρή Φέρρη και της Ήβης Αδάμου. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ  επέλεξε για το λαμπερό event να φορέσει ένα εντυπωσιακό ασημί μίνι φόρεμα, το οποίο συνόδευσε με ασορτί τσάντα και παπούτσια. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνοδευόμενη από τον γιο της, φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου δίπλα στην διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη.

