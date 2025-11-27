Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg

Η Pam Hogg, η θρυλική Σκωτσέζα σχεδιάστρια μόδας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αισθητική του πανκ, της νιου γουέιβ και της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, πέθανε σε ηλικία που ουδέποτε αποκάλυψε η ίδια, επιβεβαίωσε η οικογένειά της μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της σχεδιάστριας στο Instagram. Η Pam Hogg υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της βρετανικής δημιουργικής σκηνής, με εντυπωσιακές δημιουργίες που φόρεσαν διεθνείς αστέρες όπως η Kylie Minogue, η Rihanna, η Lady Gaga και η Kate Moss.

Στην επίσημη δήλωση της οικογένειας αναφέρεται ότι «η οικογένεια Hogg με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο της αγαπημένης μας Pamela. Είμαστε ευγνώμονες που οι τελευταίες της ώρες ήταν γαλήνιες και περιβαλλόταν από την αγάπη και τη φροντίδα των φίλων της και της οικογένειάς της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του St Joseph’s Hospice στο Hackney για την εξαιρετική στήριξη που παρείχαν στην Pamela τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Το δημιουργικό πνεύμα και το έργο της άγγιξαν τις ζωές πολλών ανθρώπων κάθε ηλικίας και αφήνει πίσω της μια μεγαλειώδη κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας δίνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε πέρα από τα όρια του συμβατικού».

Η είδηση του θανάτου της Pam Hogg προκάλεσε θλίψη στον χώρο της μόδας και της μουσικής. Η Shirley Manson, τραγουδίστρια των Garbage και στενή φίλη της σχεδιάστριας, την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα. Η Shirley Manson έγραψε ότι «έφυγες τώρα αγαπημένη μας. Η πιο ξεχωριστή γιατρός μας. Η λατρεμένη βασίλισσα της σκωτσέζικης μόδας. Σε ευχαριστούμε για όλα». Πρόσθεσε ότι «η τόλμη σου, η λαμπρότητά σου και το εκρηκτικό σου χιούμορ σε προωθούσαν πάντοτε μπροστά με τεράστια δύναμη. Η εικονοκλαστική και υπέροχη Dr Hogg μπορεί να αποχώρησε από την πασαρέλα, όμως θα βρεθεί στην ιστορία της βρετανικής μόδας και στο πρωτοποριακό έργο κάθε σχεδιαστή που ακολουθεί τα βήματά της». Η Shirley Manson κατέληξε λέγοντας ότι «θα μας λείψεις».

Η Pam Hogg ξεκίνησε τη διαδρομή της στις τέχνες σπουδάζοντας Fine Art και Printed Textiles στη Glasgow School of Art. Παρουσίασε την πρώτη της συλλογή μόδας το 1981 και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε αγαπητή από την παγκόσμια μουσική βιομηχανία χάρη στο μοναδικό μείγμα πανκ αισθητικής και θεατρικής υπερβολής που χαρακτήριζε το έργο της. Δημιούργησε χαρακτηριστικές catsuit εμφανίσεις για τη Kylie Minogue στο βίντεο του τραγουδιού «2 Hearts», ενώ συνεργάστηκε στενά με τη Rihanna, τη Lady Gaga και την Kate Moss. Σχέδιά της φόρεσαν επίσης η Jessie J, η Björk, η Kelly Rowland, η Naomi Campbell και η Claudia Schiffer. Η προσφορά της Pam Hogg δεν περιορίστηκε στη μόδα. Το 2016 σχεδίασε το επίσημο τρόπαιο των BRIT Awards, ενώ είχε ιδρύσει το συγκρότημα Doll μέσα σε πέντε ημέρες, όταν της δόθηκε ξαφνικά η ευκαιρία να ανοίξει συναυλία της Debby Harry των Blondie το 1993.

Συγκινητικά αποχαιρετιστήρια μηνύματα δημοσίευσαν επίσης η Fearne Cotton που έγραψε «Pam, πόσο χαρά ήταν να σε γνωρίζω. Θα μου λείψεις» και η Gwendoline Christie που σημείωσε απλά «Forever».

Η απώλεια της Pam Hogg αφήνει ένα σημαντικό κενό στον παγκόσμιο δημιουργικό χώρο. Η σχεδιάστρια υπήρξε μια αδάμαστη καλλιτεχνική δύναμη η οποία προσέγγισε τη μόδα όχι ως βιομηχανία αλλά ως πράξη ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης. Το έργο της συνεχίζει να εμπνέει σχεδιαστές, μουσικούς και καλλιτέχνες που αναζητούν το απροσδόκητο και το εκρηκτικό, στοιχεία που καθόρισαν τη δική της μοναδική πορεία

