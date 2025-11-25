Εκπομπές Mad TV 25.11.2025

Διαmadάκια: Τα μηνύματα που θα έστελναν οι περαστικοί στον μελλοντικό τους εαυτό

Σε αυτό το επεισόδιο, η Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη ρωτάει τον κόσμο τι θα έστελναν στον μελλοντικό τους εαυτό και ποιο μήνυμα ή αντικείμενο θα κρατούσαν
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Διαmadάκια, η Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη βγαίνει στους δρόμους για να ρωτήσει τον κόσμο μια απλή αλλά βαθιά ερώτηση: «Τι θα έστελνες στο μελλοντικό σου εαυτό;».

Η απάντηση δεν ήταν ποτέ ίδια, με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται προσωπικές σκέψεις και αντικείμενα που θα ήθελαν να διαφυλάξουν ή να θυμηθούν στο μέλλον. Ένας συμμετέχων ανέφερε πως θα έστελνε «ένα τετραδιάκι με ζωγραφιές, ένα ημερολόγιο και μερικές ερωτήσεις, για να δω αν στόχοι που έχω τώρα θα έχουν πραγματοποιηθεί στο μέλλον».

Διάβασε επίσης: Η Βικτώρια Χαλιβοπούλου στο Talk to MAD: «Η μόδα για μένα είναι ζεστασιά και προσωπική έκφραση»

Άλλοι επέλεξαν πιο πρακτικά ή συμβολικά αντικείμενα: από «ένα κουκλάκι που έχω από το μαιευτήριο» μέχρι το «σκληρό δίσκο με τις εργασίες» ή ακόμα και ένα φόρεμα για ειδικές περιστάσεις. Κάποιοι μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους για την καθημερινότητα, όπως η ανάγκη να διατηρήσουν τους φίλους τους ή να μην παρατήσουν τους στόχους τους: «Να έχω τους ίδιους φίλους που μου στεκόνται τόσα χρόνια» και «Μην πετάξεις στόχους σου», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το επεισόδιο συνδύασε χιούμορ, στοχασμό και αμεσότητα, δείχνοντας πώς οι μικρές καθημερινές συνήθειες και οι προσωπικές επιλογές αντικατοπτρίζουν τη σχέση μας με τον χρόνο και το μέλλον.

Το επόμενο επεισόδιο υπόσχεται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και ανθρώπινες ιστορίες, ενώ οι θεατές καλούνται να σκεφτούν τι θα έστελναν οι ίδιοι στον μελλοντικό τους εαυτό.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Λιβάνης στο Mad for Greekz: «Η μουσική είναι η ζωή μου και η οικογένεια η δύναμή μου»

