Εκπομπές Mad TV 25.11.2025

Η Βικτώρια Χαλιβοπούλου στο Talk to MAD: «Η μόδα για μένα είναι ζεστασιά και προσωπική έκφραση»

Η νέα σχεδιάστρια από το Designers Lab, Βικτώρια Χαλυβοπούλου, μιλά για τα πρώτα της βήματα στη μόδα και τη δημιουργία του brand Virial Paul
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Βικτώρια Χαλυβοπούλου, τη νέα σχεδιάστρια από το Designers Lab, η οποία θα παρουσιάσει τη συλλογή της για το brand Virial Paul στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Η Βικτώρια μίλησε για τα πρώτα της βήματα στη μόδα, αποκαλύπτοντας πως η αγάπη της για τα ρούχα και τα έντονα χρώματα την οδήγησε στη σχολή κοπτικής-ραπτικής και στη συνέχεια στο Σχέδιο Μόδας. «Μου άρεσε από μικρή να ασχολούμαι με τα ρούχα, να σχεδιάζω, να κάνω συνδυασμούς». Από εκεί, αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της brand, συνδυάζοντας την προσωπική της αισθητική και τον χαρακτήρα της στα ρούχα που σχεδιάζει, ξεκινώντας «με πολύ μικρά βήματα και σταθερά», γιατί όπως εξήγησε, στην αρχή δεν ξέρεις πώς θα πάει ή πού θα σε οδηγήσει η διαδικασία.

Διάβασε επίσης: H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

Η πρώτη φορά που ένιωσε πραγματικά περήφανη για τη δουλειά της ήταν με το πρώτο ρούχο που σχεδίασε για την πρώτη της επίδειξη μετά τη σχολή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Το πρώτο ρούχο που είχα σχεδιάσει για την πρώτη μου επίδειξη όταν τελείωσα τη σχολή ήταν αυτό που με έκανε να νιώσω περήφανη». Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε την αρχή της σύνδεσης ανάμεσα στη δημιουργία και την προσωπική της έκφραση στον χώρο της μόδας.

Απάντησε επίσης σε ερωτήσεις για τα στοιχειά που χαρακτηρίζουν τη δουλειά της και τις προτιμήσεις της στη μόδα. Αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στη βιομηχανία της μόδας, θα ήταν «το fast fashion», ενώ το πιο υποτιμημένο κομμάτι σε μια γκαρνταρόμπα θεωρείται για εκείνη «ένα κλασικό τζιν». Ο μεγαλύτερος φόβος της πριν παρουσιάσει μια συλλογή είναι «να τα αγαπήσουν, όπως τα αγαπώ κι εγώ», ενώ το στοιχείο που την χαρακτηρίζει περισσότερο ως σχεδιάστρια είναι «οι συνδυασμοί χρωμάτων». Το πιο παράξενο μέρος από το οποίο έχει αντλήσει έμπνευση ήταν μια τηλεοπτική διαφήμιση, όπως είπε: «Έβλεπα μια διαφήμιση και μου ήρθε η έμπνευση».

Όσον αφορά τα πρότυπα και τους σχεδιαστές που θαυμάζει, ονειρεύεται να συνεργαστεί με τον Elie Saab, λέγοντας πως της αρέσει πολύ σαν σχεδιαστής. Το πιο απρόσμενο σχόλιο που έχει ακούσει για τη δουλειά της ήρθε από πελάτη, ο οποίος της είπε ότι το ρούχο ήταν «πολύ πιο όμορφο από ό,τι το περίμενε», κάτι που η ίδια βρήκε θετικό και ενθαρρυντικό.

Τέλος, αν έπρεπε να περιγράψει το brand της με μία λέξη, η Βικτώρια θα επέλεγε «ζεστασιά», καθώς στόχος της είναι να μεταφέρει μέσα από τα ρούχα της μια αίσθηση οικειότητας και προσωπικής σύνδεσης με όποιον τα φοράει.

Διάβασε επίσης: H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Βικτώρια Χαλυβοπούλου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Emily Watson θα παραλάβει το βραβείο Richard Harris στα φετινά BIFA

Η Emily Watson θα παραλάβει το βραβείο Richard Harris στα φετινά BIFA

25.11.2025
Επόμενο
Το Kpop Demon Hunters μπαίνει επίσημα στην κούρσα των Oscars

Το Kpop Demon Hunters μπαίνει επίσημα στην κούρσα των Oscars

25.11.2025

Δες επίσης

H Evangelia στο MadWalk TV: «Λατρεύω το τραγούδι μου για τον εθνικό τελικό της Eurovision και ανυπομονώ να το μοιραστώ»
Εκπομπές Mad TV

H Evangelia στο MadWalk TV: «Λατρεύω το τραγούδι μου για τον εθνικό τελικό της Eurovision και ανυπομονώ να το μοιραστώ»

25.11.2025
Διαmadάκια: Τα μηνύματα που θα έστελναν οι περαστικοί στον μελλοντικό τους εαυτό
Εκπομπές Mad TV

Διαmadάκια: Τα μηνύματα που θα έστελναν οι περαστικοί στον μελλοντικό τους εαυτό

25.11.2025
Ο Γιώργος Λιβάνης στο Mad for Greekz: «Η μουσική είναι η ζωή μου και η οικογένεια η δύναμή μου»
Εκπομπές Mad TV

Ο Γιώργος Λιβάνης στο Mad for Greekz: «Η μουσική είναι η ζωή μου και η οικογένεια η δύναμή μου»

25.11.2025
Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»
Εκπομπές Mad TV

Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»

24.11.2025
H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»
Εκπομπές Mad TV

H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

24.11.2025
H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD
Εκπομπές Mad TV

H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

24.11.2025
O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»
Εκπομπές Mad TV

O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»

23.11.2025
Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

21.11.2025
H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»
Εκπομπές Mad TV

H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»

21.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»