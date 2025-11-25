Η Βικτώρια Χαλιβοπούλου στο Talk to MAD: «Η μόδα για μένα είναι ζεστασιά και προσωπική έκφραση»

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Βικτώρια Χαλυβοπούλου, τη νέα σχεδιάστρια από το Designers Lab, η οποία θα παρουσιάσει τη συλλογή της για το brand Virial Paul στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Η Βικτώρια μίλησε για τα πρώτα της βήματα στη μόδα, αποκαλύπτοντας πως η αγάπη της για τα ρούχα και τα έντονα χρώματα την οδήγησε στη σχολή κοπτικής-ραπτικής και στη συνέχεια στο Σχέδιο Μόδας. «Μου άρεσε από μικρή να ασχολούμαι με τα ρούχα, να σχεδιάζω, να κάνω συνδυασμούς». Από εκεί, αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της brand, συνδυάζοντας την προσωπική της αισθητική και τον χαρακτήρα της στα ρούχα που σχεδιάζει, ξεκινώντας «με πολύ μικρά βήματα και σταθερά», γιατί όπως εξήγησε, στην αρχή δεν ξέρεις πώς θα πάει ή πού θα σε οδηγήσει η διαδικασία.

Διάβασε επίσης: H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

Η πρώτη φορά που ένιωσε πραγματικά περήφανη για τη δουλειά της ήταν με το πρώτο ρούχο που σχεδίασε για την πρώτη της επίδειξη μετά τη σχολή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Το πρώτο ρούχο που είχα σχεδιάσει για την πρώτη μου επίδειξη όταν τελείωσα τη σχολή ήταν αυτό που με έκανε να νιώσω περήφανη». Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε την αρχή της σύνδεσης ανάμεσα στη δημιουργία και την προσωπική της έκφραση στον χώρο της μόδας.

Απάντησε επίσης σε ερωτήσεις για τα στοιχειά που χαρακτηρίζουν τη δουλειά της και τις προτιμήσεις της στη μόδα. Αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στη βιομηχανία της μόδας, θα ήταν «το fast fashion», ενώ το πιο υποτιμημένο κομμάτι σε μια γκαρνταρόμπα θεωρείται για εκείνη «ένα κλασικό τζιν». Ο μεγαλύτερος φόβος της πριν παρουσιάσει μια συλλογή είναι «να τα αγαπήσουν, όπως τα αγαπώ κι εγώ», ενώ το στοιχείο που την χαρακτηρίζει περισσότερο ως σχεδιάστρια είναι «οι συνδυασμοί χρωμάτων». Το πιο παράξενο μέρος από το οποίο έχει αντλήσει έμπνευση ήταν μια τηλεοπτική διαφήμιση, όπως είπε: «Έβλεπα μια διαφήμιση και μου ήρθε η έμπνευση».

Όσον αφορά τα πρότυπα και τους σχεδιαστές που θαυμάζει, ονειρεύεται να συνεργαστεί με τον Elie Saab, λέγοντας πως της αρέσει πολύ σαν σχεδιαστής. Το πιο απρόσμενο σχόλιο που έχει ακούσει για τη δουλειά της ήρθε από πελάτη, ο οποίος της είπε ότι το ρούχο ήταν «πολύ πιο όμορφο από ό,τι το περίμενε», κάτι που η ίδια βρήκε θετικό και ενθαρρυντικό.

Τέλος, αν έπρεπε να περιγράψει το brand της με μία λέξη, η Βικτώρια θα επέλεγε «ζεστασιά», καθώς στόχος της είναι να μεταφέρει μέσα από τα ρούχα της μια αίσθηση οικειότητας και προσωπικής σύνδεσης με όποιον τα φοράει.

Διάβασε επίσης: H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»

Δες κι αυτό…