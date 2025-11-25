Ο Dick Van Dyke, 60 χρόνια μετά, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τον ρόλο του James Bond

Ο Dick Van Dyke που κλείνει τα 100 χρόνια δηλώνει πως είχε προσεγγιστεί τη δεκαετία του 60 όμως γνώριζε ότι η βρετανική προφορά του δεν θα ήταν αντάξια του ρόλου

Ο Dick Van Dyke, ο οποίος ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 100 χρόνια, του αποκάλυψε ότι στη δεκαετία του 60 είχε δεχθεί πρόταση για τον ρόλο του James Bond. Ο ηθοποιός που έχει μείνει στην κινηματογραφική ιστορία για την περιβόητα λανθασμένη cockney προφορά του στο «Mary Poppins» του 1964 παραδέχτηκε ότι οι παραγωγοί της ταινίας τον προσέγγισαν μετά την επιτυχία του «Chitty Chitty Bang Bang» το 1968.

Μιλώντας στην εκπομπή Today, ο Dick Van Dyke ανέφερε ότι ο Albert Broccoli του είχε απευθύνει την πρόταση να ενσαρκώσει τον εμβληματικό πράκτορα. Ο ηθοποιός απάντησε αστειευόμενος «έχετε ακούσει τη βρετανική προφορά μου;». Ο Dick Van Dyke έχει επανειλημμένα ζητήσει συγγνώμη για την προφορά του στο «Mary Poppins» την οποία έχει χαρακτηρίσει «την πιο απαράδεκτη cockney προφορά στην ιστορία του κινηματογράφου» αποδίδοντας το λάθος σε ελλιπή καθοδήγηση από δάσκαλο. Έχει επίσης σχολιάσει πως θα περίμενε από μέλη του συνεργείου και από την Julie Andrews να τον είχαν προειδοποιήσει για το αποτέλεσμα.

Παρά τα 100 του χρόνια, ο Dick Van Dyke δηλώνει ότι δεν σκέφτεται να αποχωρήσει. Όπως είπε «δεν θέλω να αποσυρθώ από τη δουλειά μου, είναι η ζωή μου. Την αγαπώ». Η διαδρομή του ηθοποιού είναι εντυπωσιακή καθώς έχει κερδίσει 3 βραβεία Emmy για το «The Dick Van Dyke Show» και ένα Tony για την παράσταση «Bye Bye Birdie». Ο ίδιος προωθεί το νέο του βιβλίο «100 Rules for Living to 100 An Optimist’s Guide to a Happy Life» με το οποίο μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες και αισιόδοξες αρχές ζωής.

Ο Dick Van Dyke είναι γνωστός για τις αποκαλύψεις του στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Το 2010 είχε περιγράψει πως σώθηκε από πνιγμό όταν δελφίνια τον έσπρωξαν με τη σανίδα του μέχρι την ακτή αφού αποκοιμήθηκε πάνω στα κύματα. Το 2013 σώθηκε από αυτοκίνητο που τυλίχτηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια ενώ το 2023 είχε ένα ακόμη ατύχημα όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του εν μέσω βροχής.

Ο επόμενος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον James Bond δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί μετά την αποχώρηση του Daniel Craig και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων της σειράς στην Amazon. Αν και για τον ρόλο του εμβληματικού πράκτορα έχουν κατά καιρούς επιλεγεί Σκωτσέζοι, Ιρλανδοί και Αυστραλοί, ελάχιστοι Αμερικανοί έχουν προσεγγιστεί για τον ρόλο. Στο παρελθόν οι John Gavin και James Brolin φέρεται να είχαν βρεθεί κοντά σε συμφωνία. Σήμερα οι Callum Turner, Aaron Taylor Johnson και Theo James θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του ρόλου.

