MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 27.11.2025

Χριστίνα Μπόμπα: Με look μιας σύγχρονη femme fatale εμφανίστηκε στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Χριστίνας Μπόμπα στο red carpet του MadWalk 2025, με Old Hollywood μαλλιά και δαντελένιο φόρεμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο MadWalk 2025 by Three Cents, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου στο στάδιο Tae Kwon Do, η Χριστίνα Μπόμπα τράβηξε όλα τα βλέμματα στο red carpet με το νέο της look. Το μακρύ καρέ σε Old Hollywood style, με απαλά κύματα και λαμπερή υφή, χάριζε κλασική κομψότητα και διαχρονική γοητεία, μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση που επιτεύχθηκε με μια άψογα τοποθετημένη περούκα, η οποία έδειχνε απολύτως φυσική.

Το στιλ της ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό maxi δαντελένιο φόρεμα, με κόμπο στη μέση που τόνιζε την άκρως θηλυκή σιλουέτα της, ενώ η παρουσία της στο κόκκινο χαλί θύμιζε μια σύγχρονη femme fatale, μαγνητική και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Ο συνδυασμός του Old Hollywood glam με το δαντελωτό, statement φόρεμα δημιούργησε μια εικόνα υψηλής αισθητικής.

Διάβασε επίσης: H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Η εμφάνισή της απέσπασε ενθουσιώδη σχόλια, με φωτογράφους και παρευρισκόμενους να μιλούν για την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τη μοντέρνα φινέτσα. Κάθε λεπτομέρεια, από το χτένισμα μέχρι την υφή της δαντέλας, ανέδειξε μια προσεγμένη, αψεγάδιαστη εικόνα που καθιστά τη Χριστίνα Μπόμπα μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς.

Η αντίδραση του Σάκη Τανιμανίδη

Βέβαια, δεν έλειψε και η χιουμοριστική στιγμή, με τον Σάκη Τανιμανίδη να «κλέβει» για λίγο την παράσταση δοκιμάζοντας την περούκα της συζύγου του, σε ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral και πρόσθεσε μια ανάλαφρη, παιχνιδιάρικη νότα στη βραδιά.

Διάβασε επίσης: Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage

Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση

Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση

27.11.2025
Η Lupita Nyong’o αποκαλύπτει ότι μετά το Όσκαρ της προσφέρονταν μόνο ρόλοι σκλάβων

Η Lupita Nyong’o αποκαλύπτει ότι μετά το Όσκαρ της προσφέρονταν μόνο ρόλοι σκλάβων

27.11.2025

