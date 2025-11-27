Η Lupita Nyong’o αποκαλύπτει ότι μετά το Όσκαρ της προσφέρονταν μόνο ρόλοι σκλάβων

Η Lupita Nyong’o αποκάλυψε ότι η νίκη της στα Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «12 Years a Slave» δεν οδήγησε στην αναμενόμενη ποικιλία ρόλων, αλλά αντιθέτως άνοιξε έναν κύκλο στερεοτυπικών προτάσεων που την ήθελαν να επαναλαμβάνει τον ρόλο της σκλάβας σε διαφορετικές παραλλαγές. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη μουσικό Angélique Kidjo για την εκπομπή «Inside Africa» του CNN, η ηθοποιός περιέγραψε τη δύσκολη εκείνη περίοδο ως μια στιγμή βαθιάς δοκιμασίας τόσο για την αυτοπεποίθησή της όσο και για την καλλιτεχνική της πορεία.

Διάβασε επίσης: Ο James Cameron ζητά τον αποκλεισμό των ταινιών του Netflix από τα Όσκαρ

Η Lupita Nyong’o εξήγησε ότι «η εμπειρία του Όσκαρ έθεσε τις βάσεις για όσα ακολούθησαν στην καριέρα μου». Ωστόσο υπογράμμισε ότι μετά τη βράβευση, αντί για πρωταγωνιστικούς ρόλους που θα αντικατόπτριζαν τη δυναμική της επιτυχίας της, δέχθηκε προτάσεις σχεδόν αποκλειστικά για ρόλους παρόμοιους με εκείνον που την καθιέρωσε. Όπως ανέφερε, «θα περίμενε κανείς ότι μετά από ένα τέτοιο βραβείο θα μου προσφέρονταν ποικίλοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι. Αντί για αυτό άκουγα προτάσεις όπως Lupita θα θέλαμε να παίξεις ξανά σε μια ταινία όπου είσαι σκλάβα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα πλοίο σκλάβων. Αυτού του είδους ήταν οι προτάσεις που έφταναν σε εμένα τους μήνες μετά το Όσκαρ».

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την περίοδο εκείνη «πολύ ευάλωτη», αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο ο Τύπος επιχειρούσε να προβλέψει την πορεία της μετά την επιτυχία της. «Υπήρχαν άρθρα που αναρωτιούνταν αν αυτή είναι η αρχή και το τέλος της καριέρας μιας σκουρόχρωμης Αφρικανής γυναίκας στο Χόλιγουντ. Έπρεπε να κλείσω τα αυτιά μου, γιατί στην τελική δεν είμαι θεωρητική κατασκευή αλλά πραγματικός άνθρωπος». Γεννημένη από Κενυάτες γονείς, η Lupita Nyong’o τόνισε ότι επιδιώκει να συμβάλει στη διεύρυνση των αφηγήσεων για την αφρικανική ταυτότητα στον χώρο της ψυχαγωγίας. Όπως είπε, «θέλω να είμαι μια χαρούμενη μαχήτρια που αλλάζει τα αφηγήματα για το τι σημαίνει να είσαι Αφρικανός. Αν αυτό σημαίνει ότι θα κάνω μία δουλειά λιγότερη τον χρόνο για να μην αναπαράγω τα στερεότυπα που περιμένουν οι άλλοι από τους ανθρώπους της ηπείρου μου, τότε ας το κάνω».

Η Lupita Nyong’o έχει πρωταγωνιστήσει τα τελευταία χρόνια σε ταινίες όπως «The Wild Robot» και «A Quiet Place Day One» ενώ σύντομα θα εμφανιστεί στο «Lunik Heist». Η διαδρομή της συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα για τους δημιουργούς που αγωνίζονται να διεκδικήσουν περισσότερη πολυπλοκότητα, βάθος και ισότητα για τους ρόλους των Αφρικανών και Αφροαμερικανών καλλιτεχνών στη διεθνή βιομηχανία του κινηματογράφου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του

Δες κι αυτό…