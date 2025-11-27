MadWalk 2025 by Three Cents
Streaming News 27.11.2025

Το Stranger Things έκανε πρεμιέρα με blackout – Παγκόσμια προβλήματα στο Netflix

Stranger Things
Χιλιάδες χρήστες έμειναν εκτός πλατφόρμας παρά την ενίσχυση του bandwidth
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things» απέφερε… ανατροπές πριν καν προλάβουν οι θεατές να δουν τα νέα επεισόδια. Λίγα λεπτά μετά τη διάθεσή τους, το Netflix εμφάνισε γενικευμένα τεχνικά προβλήματα, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες εκτός πλατφόρμας και προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στα social media.

Για αρκετό χρόνο, πολλοί συνδρομητές σε διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και στις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να συνδεθούν κανονικά. Η υπηρεσία Downdetector κατέγραψε πάνω από 14.000 αναφορές δυσλειτουργιών, ενώ σε περιοχές όπως η Ινδία οι χρήστες μίλησαν για εφαρμογές που «κολλούσαν» ή εμφάνιζαν συνεχείς αποτυχίες φόρτωσης.

Σε δήλωση που παραχώρησε στο Reuters, το Netflix αναγνώρισε το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι «ένα μέρος των χρηστών αντιμετώπισε προσωρινή δυσκολία στο streaming από τηλεοράσεις», προσθέτοντας όμως ότι η υπηρεσία αποκαταστάθηκε μέσα σε πέντε λεπτά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πλατφόρμα «λυγίζει» υπό την πίεση μεγάλης ζήτησης. Ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και σε προηγούμενα live events, όπως ο αγώνας Τάισον–Πολ και η live επανένωση του «Love is Blind» το 2024, ενώ αντίστοιχη κατάρρευση είχε σημειωθεί και το 2022 όταν κυκλοφόρησαν τα τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things». Μάλιστα, ο Ρος Ντάφερ ανέφερε ότι η πλατφόρμα είχε ενισχύσει την τεχνική της υποδομή κατά περίπου 30% ενόψει της πρεμιέρας, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τέτοιου είδους υπερφορτώσεις.

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown κατέθεσε καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

Η προσμονή του κοινού για τον επίλογο της σειράς είχε φανεί ήδη από την προηγούμενη ημέρα, όταν όλες οι περασμένες σεζόν κατάφεραν ταυτόχρονα να εισέλθουν στο αμερικανικό top 10 του Netflix, ένα ορόσημο που δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα καμία άλλη παραγωγή της πλατφόρμας.

Το «Stranger Things», με τις έντονες αναφορές στη δεκαετία του ’80 και την ιστορία της μικρής πόλης Χόκινς που έρχεται αντιμέτωπη με την εφιαλτική διάσταση του Upside Down, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix. Η πέμπτη και τελευταία σεζόν, που κυκλοφόρησε σε τρία μέρη, χρειάστηκε περίπου τρία χρόνια προετοιμασίας. Οι δημιουργοί Ματ και Ρος Ντάφερ υπόσχονται ένα φινάλε πιο σκοτεινό και πιο δραματικό από κάθε προηγούμενο, ακόμη και με «τον πιο σκληρό θάνατο» που έχει παρουσιαστεί στη σειρά.

Επιπλέον, η αφήγηση προχωρά με χρονικό άλμα, ώστε να αντανακλά την ηλικιακή ωρίμανση των βασικών ηθοποιών, οι οποίοι πλέον έχουν μεγαλώσει αισθητά σε σχέση με τους χαρακτήρες της πρώτης σεζόν.

