MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 27.11.2025

Η Björk γιόρτασε τα γενέθλιά της απαριθμώντας τις μηνύσεις που κατέθεσε

Η Björk γιορτάζει τα 60α γενέθλιά της αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις αγωγές που κατέθεσε κατά του ισλανδικού κράτους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Björk γιόρτασε τα 60α της γενέθλια με έναν τρόπο που συνδυάζει τη μουσική της ταυτότητα και τον ακτιβισμό που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της πορείας της. Με νέα ανάρτηση στο Instagram, η καλλιτέχνις παρουσίασε αναλυτικά πώς τα έσοδα από το τραγούδι «Oral», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια σε συνεργασία με τη Rosalía και τον Sega Bodega, χρηματοδότησαν τέσσερις διαφορετικές νομικές υποθέσεις κατά του ισλανδικού κράτους στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανακοπεί η εξάπλωση των ιχθυοκαλλιεργειών ανοιχτού τύπου.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει με τη δέσμευση πως όλα τα έσοδα θα διοχετεύονταν στον αγώνα των κατοίκων του Seyðisfjörður, οι οποίοι αντιτίθενται στην ανάπτυξη μεγάλων ιχθυοκαλλιεργειών από εταιρείες ξένων συμφερόντων. Σε παλαιότερη δήλωσή της, η Björk είχε επισημάνει ότι «οι ανοιχτές μονάδες εκτροφής σολομού είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. Ο σολομός υποφέρει και το οικοσύστημα δέχεται ανεπανόρθωτη βλάβη. Είναι μια εξαιρετικά σκληρή διαδικασία παραγωγής τροφίμων. Ο αγώνας κατά της βιομηχανίας αυτής είναι μέρος του αγώνα για το μέλλον του πλανήτη».

www.instagram.com/bjork

Διάβασε επίσης: Η Rosalía επανενώνεται με τη Björk στο Berghain, το τραγούδι που όλοι ακούν μετά μανίας (Video)

Με αφορμή την επέτειο της κυκλοφορίας του τραγουδιού, η Björk έγραψε ότι «σήμερα γιορτάζουμε τα δύο χρόνια από την κυκλοφορία του “Oral” και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τη Rosalía για αυτήν την απίστευτα γενναιόδωρη χειρονομία και όλους όσοι στήριξαν την προσπάθειά μας». Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη τεσσάρων υποθέσεων.

www.instagram.com/bjork

Η πρώτη αφορά την κινητοποίηση των κατοίκων του Seyðisfjörður, οι οποίοι επιδιώκουν να μπλοκάρουν την αδειοδότηση νέας μονάδας εκτροφής σολομού που σχεδιάστηκε χωρίς τη συναίνεσή τους. Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. Η τρίτη αφορά περιστατικά διαφυγής ψαριών από μονάδες στις περιοχές Tálknafjörður και Patreksfjörður, ενώ η τέταρτη επικεντρώνεται σε προσπάθεια δημιουργίας νέας μονάδας στο Sandeyri παρά την αντίθεση τοπικού ιδιοκτήτη γης. Η Björk γνωστοποίησε ακόμη ότι στις 21 Νοεμβρίου 2025, την ημέρα των γενεθλίων της, κατατέθηκε νέα αγωγή κατά του ισλανδικού κράτους. Όπως ανέφερε, «καλούμε το κράτος σε νέα διαδικασία και ετοιμαστείτε γιατί ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης γης δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ούτε εμείς σκοπεύουμε να το κάνουμε».

www.instagram.com/bjork

Η ίδια τόνισε ότι χάρη στη στήριξη του κοινού μπορούν να συνεχιστούν και άλλες νομικές κινήσεις με στόχο την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. «Εξαιτίας της γενναιοδωρίας σας μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέες υποθέσεις που θα βοηθήσουν να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας του τριάντα τοις εκατό της ξηράς και της θάλασσας μέχρι το 2030. Ελπίζω ότι αυτές οι υποθέσεις θα αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλους».

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στο NME, η Björk είχε αναφερθεί στη σημασία που δίνει στην περιβαλλοντική δράση και στην ελπίδα που αντλεί από τη στάση των νεότερων γενεών απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως είπε, «οι Gen Z είναι πραγματικά ριζοσπαστικοί και ανακουφίζομαι βλέποντας ότι το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα γι’ αυτούς. Όταν διαβάζω τις ειδήσεις, πολλά από αυτά που συμβαίνουν τώρα δεν θα έχουν σημασία σε 20 χρόνια. Το μόνο που θα έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον».

Διάβασε επίσης: Το Βατικανό εξυμνεί το νέο album της Rosalia LUX

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bjork Instagram δικαστήριο ΜΗΝΥΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Stranger Things έκανε πρεμιέρα με blackout – Παγκόσμια προβλήματα στο Netflix

Το Stranger Things έκανε πρεμιέρα με blackout – Παγκόσμια προβλήματα στο Netflix

27.11.2025

Δες επίσης

Χριστίνα Μπόμπα: Με look μιας σύγχρονη femme fatale εμφανίστηκε στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News

Χριστίνα Μπόμπα: Με look μιας σύγχρονη femme fatale εμφανίστηκε στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση
Celeb News

Ο Kevin Spacey αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση

27.11.2025
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg

27.11.2025
Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή
Celeb News

Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή

27.11.2025
Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland
Celeb News

Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland

27.11.2025
Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»
Celeb News

Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»

27.11.2025
Τα πρώτα βήματα του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram
Celeb News

Τα πρώτα βήματα του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

27.11.2025
Ελένη Τσολάκη: Η κόρη της έγινε 8 μηνών – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο
Celeb News

Ελένη Τσολάκη: Η κόρη της έγινε 8 μηνών – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

27.11.2025
Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται
Celeb News

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται

26.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας