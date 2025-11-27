Η Björk γιόρτασε τα γενέθλιά της απαριθμώντας τις μηνύσεις που κατέθεσε

Η Björk γιόρτασε τα 60α της γενέθλια με έναν τρόπο που συνδυάζει τη μουσική της ταυτότητα και τον ακτιβισμό που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της πορείας της. Με νέα ανάρτηση στο Instagram, η καλλιτέχνις παρουσίασε αναλυτικά πώς τα έσοδα από το τραγούδι «Oral», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια σε συνεργασία με τη Rosalía και τον Sega Bodega, χρηματοδότησαν τέσσερις διαφορετικές νομικές υποθέσεις κατά του ισλανδικού κράτους στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανακοπεί η εξάπλωση των ιχθυοκαλλιεργειών ανοιχτού τύπου.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει με τη δέσμευση πως όλα τα έσοδα θα διοχετεύονταν στον αγώνα των κατοίκων του Seyðisfjörður, οι οποίοι αντιτίθενται στην ανάπτυξη μεγάλων ιχθυοκαλλιεργειών από εταιρείες ξένων συμφερόντων. Σε παλαιότερη δήλωσή της, η Björk είχε επισημάνει ότι «οι ανοιχτές μονάδες εκτροφής σολομού είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. Ο σολομός υποφέρει και το οικοσύστημα δέχεται ανεπανόρθωτη βλάβη. Είναι μια εξαιρετικά σκληρή διαδικασία παραγωγής τροφίμων. Ο αγώνας κατά της βιομηχανίας αυτής είναι μέρος του αγώνα για το μέλλον του πλανήτη».

Με αφορμή την επέτειο της κυκλοφορίας του τραγουδιού, η Björk έγραψε ότι «σήμερα γιορτάζουμε τα δύο χρόνια από την κυκλοφορία του “Oral” και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τη Rosalía για αυτήν την απίστευτα γενναιόδωρη χειρονομία και όλους όσοι στήριξαν την προσπάθειά μας». Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη τεσσάρων υποθέσεων.

Η πρώτη αφορά την κινητοποίηση των κατοίκων του Seyðisfjörður, οι οποίοι επιδιώκουν να μπλοκάρουν την αδειοδότηση νέας μονάδας εκτροφής σολομού που σχεδιάστηκε χωρίς τη συναίνεσή τους. Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. Η τρίτη αφορά περιστατικά διαφυγής ψαριών από μονάδες στις περιοχές Tálknafjörður και Patreksfjörður, ενώ η τέταρτη επικεντρώνεται σε προσπάθεια δημιουργίας νέας μονάδας στο Sandeyri παρά την αντίθεση τοπικού ιδιοκτήτη γης. Η Björk γνωστοποίησε ακόμη ότι στις 21 Νοεμβρίου 2025, την ημέρα των γενεθλίων της, κατατέθηκε νέα αγωγή κατά του ισλανδικού κράτους. Όπως ανέφερε, «καλούμε το κράτος σε νέα διαδικασία και ετοιμαστείτε γιατί ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης γης δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ούτε εμείς σκοπεύουμε να το κάνουμε».

Η ίδια τόνισε ότι χάρη στη στήριξη του κοινού μπορούν να συνεχιστούν και άλλες νομικές κινήσεις με στόχο την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. «Εξαιτίας της γενναιοδωρίας σας μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέες υποθέσεις που θα βοηθήσουν να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας του τριάντα τοις εκατό της ξηράς και της θάλασσας μέχρι το 2030. Ελπίζω ότι αυτές οι υποθέσεις θα αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλους».

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στο NME, η Björk είχε αναφερθεί στη σημασία που δίνει στην περιβαλλοντική δράση και στην ελπίδα που αντλεί από τη στάση των νεότερων γενεών απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως είπε, «οι Gen Z είναι πραγματικά ριζοσπαστικοί και ανακουφίζομαι βλέποντας ότι το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα γι’ αυτούς. Όταν διαβάζω τις ειδήσεις, πολλά από αυτά που συμβαίνουν τώρα δεν θα έχουν σημασία σε 20 χρόνια. Το μόνο που θα έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον».

